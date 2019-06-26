一聽到粉絲爸患癌　「別擔心醫藥費」21歲劉昊然私下暖舉曝光…網看哭

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星劉昊然以《北京愛情故事》、《瑯琊榜之風起長林》等作品走紅，21歲的他外型高挑俊帥，是一名外貌及實力兼備的演員。近來微博上瘋傳一則劉昊然粉絲所寫的暖心事蹟，該粉絲透露，父親2017年罹患惡性淋巴瘤，而且在一年後惡化，她在無計可施之下，瞞著父親籌款，後來劉昊然默默捐助了一大筆錢，幫她度過難關。

▲劉昊然在私下幫助粉絲的父親抗癌。（圖／翻攝自微博／劉昊然）

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一名女粉絲在微博上分享了自己的親身經歷，稱父親在2017年4月確診罹患惡性淋巴瘤，在接受化療3個月後，父親的病情一度好轉，當時她還去參加了劉昊然的生日會，但沒想到的是，父親的癌症在1年後再度復發，而且還惡化了，為了不讓爸爸擔心，她瞞著對方發起籌款，幫爸爸籌集醫藥費，過程中她也接收到許多善意，也有許多同為劉昊然粉絲捐款幫助，及留言鼓勵，讓她非常感動。

▲劉昊然粉絲在超話上曝光了他的暖心事蹟。（圖／翻攝自微博／「BulingBuling_菜菜子」）

而就在發起捐款的一天後，就有一名陌生人私訊她索取帳號，當天凌晨該粉絲就收到了一大筆捐款，她在忙完一輪後，才發現匯款人是「劉源」，當下感到非常難以置信，「我不敢想，也不敢信，一定是溫暖的人，才會吸引溫暖的人喜歡，所以劉昊然和喜歡劉昊然的你們，才會都那麼極致溫暖。」

▲劉昊然用本名捐款給粉絲，幫助對方度過難關。（圖／翻攝自微博／劉昊然）

雖然到了最後，該粉絲的爸爸還是離開了她，而且直到病逝，都不知道她發起籌款一事，她還告訴父親：「爸，你不要擔心醫藥費，我一個朋友給我打了很多錢，他叫劉源。」如今該名粉絲的生活已經重新回到正軌，也努力工作償還債務，「而眾籌的溫暖，我會慢慢還。」該則暖心故事在微博上掀起不少熱議，部分網友也深受感動，「用本名默默做善事，也太暖了吧」、「劉昊然真的太暖了，我都看哭了！」

▲劉昊然粉絲發文。（圖／翻攝自微博／「BulingBuling_菜菜子」）