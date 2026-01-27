日85歲資深女星捲施暴案「喊告警察」！　不認毆打經紀人：捏造證據

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黛薇夫人捲施暴案「喊告警察」！　不認毆打經紀人：捏造證據

記者蔡宜芳／綜合報導

85歲日本資深女星黛薇夫人（本名：黛薇蘇卡諾）是印尼前總統蘇卡諾第四夫人，她在去年捲入施暴醜聞，遭指控毆打、踢踹醫護與經紀人，被依傷害罪嫌調查。她26日發長文嚴正否認，要求公開監視器證明清白，並痛批警方與媒體在無確鑿證據下捏造事實，目前已諮詢律師，準備向警察署提告以捍衛人權。

▲▼黛薇夫人捲施暴案「喊告警察」。（圖／翻攝自Instagram／dewisukarnoofficial）

▲黛薇夫人在去年被連環爆施暴。（圖／翻攝自Instagram／dewisukarnoofficial）

黛薇夫人先對私事引發騷動向大眾致歉，但隨即語氣強硬地表示：「我絕對沒有做出『毆打、踢踹』等暴力行為。」她認為，若能公開動物醫院的監視器影像，真相便一目了然，「在這種情況下，我被單方面視為犯下暴行罪並遭到大肆報導，令我感到非常困惑，同時也蒙受了巨大的損害。」更點名批評警察和媒體說：「我無法消除對他們的不信任感。我絕無意製造事端，但考量到目前的局勢與本人所處的境地，不得不提出異議。」

針對部分報導指稱她事發時處於酒醉狀態，黛薇夫人澄清，當時雖參加重要商務餐會，但因得知愛犬情況急轉直下，理所當然中斷了餐會，趕往動物醫院，「部分報導稱我當時處於酒醉狀態，但我並未醉酒。」至於報導提到經紀人因此離職，事實則是她主動建議對方辭職，「因為對於身為經紀人應守護我立場的她，我判斷已難以再交付全心信任並繼續與其並肩前行。」

▲▼黛薇夫人捲施暴案「喊告警察」。（圖／翻攝自Instagram／dewisukarnoofficial）

▲黛薇夫人怒槓警察，表示要捍衛自己的清白。（圖／翻攝自Instagram／dewisukarnoofficial）

黛薇夫人更揭露，去年也曾因「丟濕毛巾」被控暴行，她表示，當時因前員工宣稱不反對吃狗肉，氣憤下想叫對方「謹言慎行」，才將濕毛巾與筷架往牆壁扔，但並未砸中現場任何人。她還質疑警方證據造假，指控照片中整齊攤開的毛巾顯然是捏造的，且當時帶前員工去報案的，竟然也是同一位女性經紀人，這一切都讓她感到憤怒且深感不甘。

頻頻被扣上罪名，黛薇夫人感嘆現在動輒得咎，導致多項工作取消、損失慘重，「雖然感到極度遺憾，但我一直保持沈默忍耐至今，如今現實卻又是以暴行罪這種方式被報導。我對此感到非常沮喪，對日本警察感到極度失望。」她強調，自己主張沒有毆打、踢踹、造成他人受傷，「我的主張究竟去哪了？」為了捍衛人權，她已諮詢律師，準備向涉案警察署提告，「懇請盡可能多的人觀看監視器影像，並仰賴各位做出賢明的判斷。」

韓首位出櫃女星結婚！　《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

賈永婕PO文喊「窗框、玻璃小姐」惹議　本人道歉：講太嗨就跑過頭

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」　認腦部嚴重損傷：不想活下去

百萬YTR DK妻「疑長惡性腫塊」　健檢2小時被急Call：已做心理準備

王子神隱3個月「終於露面了」！被拍現身吃尾牙 范姜彥豐嗆：還要臉嗎

關穎豪宅視野絕佳！全家瘋看霍諾德爬101　自認俗辣不敢看：太狂了

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」！新娘崩潰討違約金 經紀人回應了

Lulu婚禮送客造型「全是毛巾布做的」！　累喊：結個婚要躺三天

何健麒前女友爆「警方已證實他吸毒」！　怒：替被他傷過的女生討公道

林心如迎50歲生日！　楊謹華曝光「嘴對嘴」慶生影片

韓國女神除夕夜組團性感演出！ 南珉貞領銜讓全場尖叫

馬筱梅挺孕肚拍寫真　「薄紗透視露香肩」四肢還是超細

