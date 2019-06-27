女神卡卡爆加入漫威！　出演《星際異攻隊3》全新角色

記者傅家妤／綜合報導

天后女神卡卡（Lady Gaga）自出演《一個巨星的誕生》後，不僅人氣再度攀升，演技也因此被大家看到，近來甚至有消息傳出，她極有可能加入漫威，在即將開拍的《星際異攻隊3》中，為火箭浣熊的靈魂伴侶「Lady Lylla」配音獻聲。

▲女神卡卡被爆將加入《星際異攻隊3》。（圖／達志影像／美聯社、《星際異攻隊》劇照）

根據外媒《We Got it Covered》報導，漫威內部人士透露，女神卡卡極有可能加入《星際異攻隊3》，為片中的全新角色水獺「Lady Lylla」配音，因「Lady Lylla」是火箭浣熊的靈魂伴侶，而為火箭浣熊配音的演員就是布萊德利庫柏（Bradley Cooper），漫威認為兩人在《一個巨星的誕生》非常有默契，合作也很有火花，因此希望把兩人在《星際異攻隊3》湊成對，以聲音「再續前緣」。

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▲《星際異攻隊》中為火箭浣熊配音的就是布萊德利庫柏。（圖／《星際異攻隊》劇照）

不過報導中並未提及，女神卡卡是否已經答應，而漫威對此事也並未給出回應，因此消息尚未獲得證實。不過導演詹姆斯岡恩（James Gunn）過去在受訪時曾提及，在最新一集的電影中，火箭浣熊將會有非常吃重的戲份，因此「Lady Lylla」出現在電影中，也並非不可能的，但這一切仍有待官方證實。

▲水獺「Lady Lylla」。（圖／翻攝自網路）

「Lady Lylla」首次登場是在《綠巨人浩克》漫畫中，因為她曾被科學家基因改造過，所以是一隻擁有人類智慧的水獺，她是火箭浣熊的靈魂伴侶，也是「Halfworld」星球上最大玩具製造公司的繼承人，不過她的父母已經被「土撥鼠 Judson Jakes」殺害，連公司也被對方搶走，而她必須結婚才能奪回公司。

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