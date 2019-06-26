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《歡樂頌》王子文「被喊媽」爆已生子！　出道13年「唯一舊愛是賈乃亮」

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星王子文因演出《歡樂頌》系列、《動物管理局》等劇爆紅，2006年出道的她，多年來鮮少有緋聞傳出，不過她過去曾被爆出已結婚生子，但為了保護個人隱私，一直隱瞞至今，沒想到日前又有媒體拍到一名小男孩對著她狂叫媽媽，而且兩人的互動非常親暱，讓隱婚生子的傳聞再度甚囂塵上。

▲王子文。（圖／翻攝自微博／王子文‵《娛樂給我5》、《歡樂頌》）

▲王子文憑藉著《歡樂頌》曲筱綃一角爆紅。（圖／翻攝自微博／《歡樂頌》、王子文）

王子文近來回到北京，被八卦媒體《娛樂給我五》跟拍，從曝光的畫面可以看到，當時她身處某住宅區的地下停車場，一名小男孩衝到她的座駕旁，對著獨自在車內的她狂喊「媽媽」，在下車後，她也隨即彎下腰來，親吻小男孩，還在對方的耳邊說了幾句悄悄話，神情非常溫柔，兩人互動也十分親暱。

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▲王子文。（圖／翻攝自微博／王子文‵《娛樂給我5》、《歡樂頌》）

▲王子文被一名小男孩叫「媽媽」。（圖／翻攝自微博／《娛樂給我5》）

據報導稱，當時王子文的助理及媽媽也在場，在她帶著小男孩上樓後，媽媽與助理一起從車上搬出行李，後腳才跟著上樓。事實上，王子文出道13年，對感情事一向非常低調，鮮少提及自己的感情生活，過去唯一傳出戀情的對象，只有賈乃亮，據悉兩人曾有過一段6年情，但分手後他們對這段過去也一直封口不提。

▲王子文。（圖／翻攝自微博／王子文）

▲王子文被爆出已經結婚生子讓許多粉絲震驚不已。（圖／翻攝自微博／王子文） 

王子文也並非第一次被爆出已經隱婚生子，先前她的母親也被拍到帶著一個小男孩外出，當時就有消息傳出，該小男孩就是她的小孩，但王子文對此從未給出任何回應，這次又被一名小男孩叫媽媽，意外掀起不少熱議。不少網友都非常好奇孩子爸爸的身分，但也部分人認為那是藝人的隱私，當事人有權利不告訴任何人，「她也沒說過自己單身」、「都已經30幾歲的人了，當媽也很正常」、「藝人也是人，也要結婚生子，多關注作品就好了」。

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王子文, 歡樂頌

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