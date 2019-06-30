Selina開場第一句高音上不去！Hebe、Ella下秒「神救援」暖炸

記者許皓婷／綜合報導

天團S.H.E終於在金曲獎合體！這次受邀擔任表演嘉賓，演唱《美麗新世界》、《十七》，但Selina一開口卻似乎高音有點吃力，一旁的Hebe、Ella馬上開口一起唱了第二句，再度展現3人的默契及好感情，感動無數粉絲。

▲S.H.E金曲獎合體表演。（圖／翻攝自YouTube）

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S.H.E受邀擔任金曲獎表演嘉賓，由Selina負責唱《十七》的開場，但她在第一句的高音部分似乎有一點上不去，一旁的Hebe、Ella馬上幫忙一起唱了第二句，Ella也被發現在表演結束後，望向Selina點點頭，並伸手輕拍對方肩膀，暖心給予姊妹鼓勵，讓看到這一幕的人都感動地紅了眼眶。

▲Hebe、Ella神救援Selina。（圖／翻攝自YouTube）

而S.H.E睽違7年再度登上金曲獎表演，演唱入圍年度歌曲獎的《十七》還有《美麗新世界》，其實，當年3人就是以《美麗新世界》專輯獲得第十四屆金曲獎「最佳重唱組合獎」，這此重返金曲舞台，不僅再度合體是一大亮點，表演歌曲更是蘊含許多意義。

▲S.H.E睽違7年登金曲舞台表演。（圖／翻攝自YouTube）

而S.H.E合體表演，3人的默契和感情，更是讓網友直呼感動，「S第一句唱不上去，E跟H第二句立刻補上一起唱」、「馥甄跟解接的神救援展現了S.H.E的絕佳好默契」、「S第一句飄走後，第二句HE立刻幫唱」，大家更是心疼Selina的狀況，紛紛替她加油打氣，「Selina超棒！為了歌迷克服心魔勇敢站上舞台」、「Selina辛苦了！ 妳的努力成全了這場表演」、「Selina加油！妳是最棒的❤️」、「唱的怎樣不重要，重要的是SHE終於合體了」。

對此，經紀公司向《ETtoday星光雲》表示：「Selina目前聲音還在恢復當中，為了金曲30、以及S.H.E粉絲這次一定要合體演出，謝謝大家關心，會持續認真上課調整到更好的狀態。」