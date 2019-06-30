阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

記者許皓婷／綜合報導

阿翔和謝忻爆發不倫戀，被經紀公司下令全面停工後，他近日就和老婆Grace被拍到現身澳門度假，看來正在努力修復感情，但卻有網友爆料兩人在澳門的恩愛互動其實是演戲，現場根本互動冰冷，在網路上掀起熱議。

▲Grace選擇原諒阿翔偷吃。（圖／翻攝自Facebook／Grace）

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有一名網友在澳門偶遇阿翔、Grace後，發文痛批：「我們在澳門親眼目睹這一場戲超級噁爛的⋯真相！」並表示阿翔跟Grace本來都各自在玩手機，此時出現一個路人甲在夫妻倆對面假裝自拍，阿翔見狀後才站起來走到老婆身邊坐下，2人開始故作恩愛，Grace還幫阿翔按摩。

▲網友澳門偶遇阿翔、Grace。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



該網友目睹一切後，質疑阿翔夫妻倆是為了復出賺錢才找人拍照發新聞，他更直言：「這世界上哪個元配妻子可以忘得這麼快？真的要修補關係可以在家吧，一定要這麼刻意的在澳門曬恩愛？」

而該名網友爆料PO文後，引來許多正反聲浪，有人就表示是阿翔、Grace的家務事：「夫妻本來就不可能24小時都在曬恩愛」、「別人家務事，管這麼多幹嘛」，也有人認為兩人感情的確不可能馬上恢復，「要修補感情也不是一天兩天就能修補的」。

▲網友PO文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）