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金曲獎／Selina一開口走音了！　「倒嗓唱不上去」…網心疼QQ

記者許皓婷／綜合報導

S.H.E自從2018年9月舉辦出道17年演唱會後，為了金曲30終於再度合體，登場先唱了《美麗新世界》，接著帶來經典歌曲《十七》，但Selina開頭似乎過於緊張，一開口就有些微走音，在網路上火速引起熱烈討論，「S音有點飄」、「是S在走音」、「S真的不行！聲音出不來」、「S之前嗓子有問題 現在看來沒完全好」。

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其實，Selina在2018年舉辦《十七音樂會》時，就坦言聲音出狀況，透露自己看了醫生，也請教了唱歌老師，卻找不出問題所在，但面對音樂會登場在即，和製作團隊討論後，決定準備備用音軌傳到直播平台，難過無法呈現最真實的自己，好在姊妹們透過眼神不斷替她打氣，才讓活動順利進行，這次也是因為喉嚨還沒完全康復，才會演唱出問題。

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對此，經紀公司向《ETtoday星光雲》表示：「Selina目前聲音還在恢復當中，為了金曲30、以及S.H.E粉絲這次一定要合體演出，謝謝大家關心，會持續認真上課調整到更好的狀態。」

S.H.E睽違7年再站上金曲獎舞台，且演唱入圍年度歌曲獎的《十七》，田馥甄曾預告會把歌曲作改編，加入一些她們過去的經典歌元素，讓粉絲及觀眾期待不已。

▲▼金曲頒獎典禮－S.H.E。（圖／翻攝自Hami Video）

▲S.H.E再度合體。（圖／翻攝自Hami Video）

事實上，Selina先前就曾透露自己聲音出狀況，她表示自己曾去看了醫生，發現不是聲帶的問題，但卻沒找出癥結點，讓她非常慌張，但她表示會盡全力面對自己的問題，也期盼能找回唱歌的快樂，能再度快樂地唱歌給大家聽，讓粉絲心疼不已。

▲▼金曲頒獎典禮－S.H.E。（圖／翻攝自Hami Video）

▲金曲頒獎典禮－S.H.E。（圖／翻攝自Hami Video）

而S.H.E後半段表演則巧妙將《美麗新世界》及《十七》融合，3人的完美和聲再度驚艷全場，更掀起許多人的青春回憶，再度合體更是感動無數網友，「謝謝S.H.E陪我長大」、「看三個人合體就很開心了」、「看三人相視而笑的眼神就超想哭的」、「全身雞皮疙瘩」。

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