金曲獎／盤點紅毯6美！艾怡良破尺度「中門大開」…網瘋讚：很會選衣服

記者許皓婷／綜合報導

第30屆金曲獎29日在台北小巨蛋登場，除了關注各大獎項最後花落誰家，星光大道上眾星爭奇鬥艷也是一大看點，紅毯由Dennis、瑪麗搭檔主持，《ETtoday星光雲》特地盤點出紅毯6美！

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1.瑪麗

瑪麗去年金鐘獎主持風格穩健，大獲好評，今年再度接下主持棒，和Dennis搭檔擔任星光大道主持人，她穿著削肩長洋裝率先登場，上半身的斜肩設計，隱隱露出半邊白皙雪肩，花邊袖子的點綴，一身打扮充滿甜美感又不失隆重。

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▲瑪麗。（圖／攝影中心）

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2.李千那

李千那尺度大突破，她紮起一頭長髮露出臉龐，身穿米白色長禮服，胸前開深V的剪裁小露東西半球，目光往下看，裙襬同樣開衩直逼大腿根部，行走之間露出修長雪白美腿，配上甜美笑容融化不少人。

▲李千那。（圖／攝影中心）

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3.蔡秋鳳

蔡秋鳳首度叩關金曲獎，穿著白色連身裙迎戰，不僅下半身大開高衩設計，一雙美腿若隱若現，一轉到後方，背後更是大挖空，大方展現白皙美背，立刻成為眾人目光亮點，網友更紛紛大讚：「蔡秋鳳的造型跟妝容都超棒的」、「蔡秋鳳造型超優雅好美」、「蔡秋鳳的禮服好有氣質」。

▲蔡秋鳳。（圖／攝影中心）

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4.王彩樺

王彩樺擔任頒獎嘉賓走上紅毯，她身穿一襲黑色禮服，胸前水滴型挖空的剪裁，若隱若現出東西半球，肩膀、手臂、雙腿都是鏤空設計，開了一個個小洞透出雪白肌膚，轉過身更藏有小心機，大幅度挖背設計直逼腰窩，好身材、好「衣」Q驚豔眾人，更引來網友一致好評，「彩樺姐好辣」、「彩樺姐身材好好」、「哇大露背」。

▲王彩樺 。（圖／攝影中心）

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5.艾怡良

艾怡良穿著一襲銀色亮片連身禮服亮相紅毯，胸前深V設計「中門大開」，不僅讓美胸半球露出，後方更是大挖美「艾怡良好美」、「艾真的很會選衣服」、「艾怡良閃爆了！很美欸」。

▲艾怡良。（圖／攝影中心）

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6.鄧紫棋

鄧紫棋紮起一頭長髮相當俐落，身穿黑馬甲拼接長裙的禮服，相當映襯她的雪白肌膚，胸前開V剪裁小露性感，合身設計襯托出纖細腰身。

▲G.E.M. 鄧紫棋。（圖／攝影中心）

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