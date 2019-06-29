金曲獎／ØZI「首登金曲表演」飆招牌歌 《B.O.》　網推爆：台風超穩

記者許皓婷／綜合報導

第30屆金曲獎於29日在台北小巨蛋隆重登場！除了獎項將花落誰家是一大亮點，表演嘉賓更是大咖雲集，剛奪下「最佳新人獎」的ØZI隨即帶來精彩表演，演唱自己的招牌歌曲 《B.O.》，嗨翻全場。

▲ØZI首登金曲舞台表演。（圖／台視）

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ØZI登上金曲舞台表演，演唱招牌歌曲 《B.O.》，整場表演穩定發揮，更是毫不怯場，網友看了紛紛大讚：「台風好穩！看不出是新人」、「表演很有渲染力耶」、「還挺喜歡ØZI的演唱風格」。

▲ØZI頂著葉璦菱之子奪金曲。（圖／台視）

資深歌手葉璦菱獨子ØZI以2018年發行專輯《ØZI The Album》，新人之姿發片更一口氣入圍6項大獎，包含最佳國語男歌手、最佳國語專輯、最佳編曲人、最佳單曲製作人及最佳新人獎、年度專輯。

▲ØZI登金曲表演。（圖／台視）

雖頂著葉璦菱之子的光環，ØZI本身也非常認真，從寫歌編曲，甚至是MV拍攝剪輯都自己一手包辦。身為評審團主席的陳珊妮表示，這次報名作品風格多元，還加入EDM、R&B及嘻哈、搖滾等風格，「ØZI的作品非常受到年輕人喜愛，他自己參與、製作編曲，跟9m88的歌也很好聽，R&B曲風讓華語音樂補入了新東西。」陳珊妮並提出ØZI 3項入圍關鍵，包含製作水準很高、個人魅力足夠，及作品在市場上的反應有目共賭，對於他的表現相當肯定。

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