ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

貝克漢「嘴對嘴親吻」7歲女兒哈珀惹議　霸氣回嗆：這是愛的表現

記者蕭采薇／綜合報導

英國足球金童貝克漢（David Beckham）27日單獨帶著女兒「小七」哈珀（Harper Seven Beckham）一起觀看「國際足總女子世界盃」，為英格蘭女子足球代表隊（England Lionesses）獻上最大支持。不過觀賽期間貝克漢被媒體拍到「嘴對嘴親吻」哈珀引起爭議，他也對此正面回應。

▲貝克漢單獨帶女兒觀看國際足總女子世界盃。（圖／達志影像）

▲貝克漢帶哈珀看國際足總女子世界盃，在觀眾席嘴對嘴親吻。（圖／達志影像）

這不是貝克漢第一次因為嘴對嘴親吻回應哈珀起爭議，先前英國知名脫口秀《早安英國》主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）就直言批評道：「這是很甜蜜沒錯，但有哪個父親會親自己女兒的嘴唇？這太奇怪了，還相當驚悚。你們甚至還貼出來給全世界看？為什麼？」

請繼續往下閱讀...

▲▼大衛貝克漢（David Beckham）嘴對嘴親吻7歲女兒哈珀。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢一家人感情非常好。（圖／翻攝自IG）

這不是貝克漢第一次碰上類似事件，他曾在IG對此表示：「我們家就是這麼相處的，這就是愛的表現，網友再怎麼說都不會影響我們。」不過哈珀馬上就要8歲，已經是一個小大人了，有人認為就算是爸爸，親吻成年男子嘴唇的行為確實有些不妥。不過貝克漢在2017年就回應過：「我會親吻我的每一個孩子。」言下之意不論是兒子或是女兒，他都用同樣的方式疼愛。

▲▼大衛貝克漢（David Beckham）嘴對嘴親吻7歲女兒哈珀。（圖／翻攝自IG）

▲維多莉亞曾上傳貝克漢嘴對嘴親吻7歲女兒哈珀。（圖／翻攝自IG）

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

推薦閱讀

防彈少年團「平行宇宙」故事上線　V農夫、JIMIN賣年糕挑戰演技

防彈少年團「平行宇宙」故事上線　V農夫、JIMIN賣年糕挑戰演技

同志問：如果你的小孩出櫃怎麼辦？　威廉王子皺眉吐「人父真實心聲」

同志問：如果你的小孩出櫃怎麼辦？　威廉王子皺眉吐「人父真實心聲」

80萬粉網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

80萬粉網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

專訪／富二代樂團「出道6年都沒紅」　拜完這座神⋯MV衝破2億奇蹟爆紅！

專訪／富二代樂團「出道6年都沒紅」　拜完這座神⋯MV衝破2億奇蹟爆紅！

范冰冰、宋仲基都是處女座　「一天切了兩對黃金CP」這星座到底怎麼了？

范冰冰、宋仲基都是處女座　「一天切了兩對黃金CP」這星座到底怎麼了？

星座看宋仲基「處女站穩怨偶排行榜」　碰上天蠍宋慧喬：都是高傲大魔王

星座看宋仲基「處女站穩怨偶排行榜」　碰上天蠍宋慧喬：都是高傲大魔王

追星女孩「頂30度高溫」穿布偶裝應援累癱　《101》練習生本人收到了！

追星女孩「頂30度高溫」穿布偶裝應援累癱　《101》練習生本人收到了！

D.O.入伍倒數6天　EXO排出時間聚餐「讓他坐C位」暖哭粉

D.O.入伍倒數6天　EXO排出時間聚餐「讓他坐C位」暖哭粉

宋慧喬爆離婚心情差「臨時辭演新戲」　最新近照曝光！網：嚇到了

宋慧喬爆離婚心情差「臨時辭演新戲」　最新近照曝光！網：嚇到了

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

一張圖看「離婚率最高星座組合」！　雙宋、晨冰都是TOP3…問題點曝光

范冰冰、宋仲基都是處女座　「一天切了兩對黃金CP」這星座到底怎麼了？

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

貝克漢, David Beckham, 小七, 哈珀, Harper

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. IZ*ONE開唱前先問好！　「現身中山區買水果」粉絲幸運捕獲
  2. Baby「清唱真實歌聲」超悲劇！上台飆高音秒變美聲　網嘲：這修太狠了吧
  3. 蔡阿嘎老婆產後「真實身材」變這樣！　泳裝「側腰開洞」藏滿小心機
  4. 貝克漢「嘴對嘴親吻」7歲女兒哈珀惹議　霸氣回嗆：這是愛的表現
  5. 鄭可強嚇到：手機也能拍4K！　拍影片搶「3萬元手機」
  6. 隋棠拉3兒女玩人工海浪！　顧Olie扶泳圈「水下視角」辣翻
  7. 孟耿如鬆口「我覺得郭書瑤變了」　PO文曝她私下真面目
  8. 小A辣整完鼻子1週「終於能見客」！　拿下口罩…新面貌曝光
  9. 《安娜》俄羅斯超模正翻！舊愛是「俄國彭于晏」遭渣男逼餵毒3P
  10. 速水茂虎道讚釋迦：高級！　難忘美食「秘密來台旅遊」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366