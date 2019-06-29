貝克漢「嘴對嘴親吻」7歲女兒哈珀惹議　霸氣回嗆：這是愛的表現

記者蕭采薇／綜合報導

英國足球金童貝克漢（David Beckham）27日單獨帶著女兒「小七」哈珀（Harper Seven Beckham）一起觀看「國際足總女子世界盃」，為英格蘭女子足球代表隊（England Lionesses）獻上最大支持。不過觀賽期間貝克漢被媒體拍到「嘴對嘴親吻」哈珀引起爭議，他也對此正面回應。

▲貝克漢帶哈珀看國際足總女子世界盃，在觀眾席嘴對嘴親吻。（圖／達志影像）

這不是貝克漢第一次因為嘴對嘴親吻回應哈珀起爭議，先前英國知名脫口秀《早安英國》主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）就直言批評道：「這是很甜蜜沒錯，但有哪個父親會親自己女兒的嘴唇？這太奇怪了，還相當驚悚。你們甚至還貼出來給全世界看？為什麼？」

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▲貝克漢一家人感情非常好。（圖／翻攝自IG）

這不是貝克漢第一次碰上類似事件，他曾在IG對此表示：「我們家就是這麼相處的，這就是愛的表現，網友再怎麼說都不會影響我們。」不過哈珀馬上就要8歲，已經是一個小大人了，有人認為就算是爸爸，親吻成年男子嘴唇的行為確實有些不妥。不過貝克漢在2017年就回應過：「我會親吻我的每一個孩子。」言下之意不論是兒子或是女兒，他都用同樣的方式疼愛。

▲維多莉亞曾上傳貝克漢嘴對嘴親吻7歲女兒哈珀。（圖／翻攝自IG）