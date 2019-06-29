ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎／ØZI媽葉璦菱致詞超久…網全傻眼！　「出道34年超硬背景起底」

記者劉宜庭／綜合報導

ØZI以個人首張專輯《ØZI：The Album》入圍金曲六項大獎，不過當他奪下「最佳新人獎」，上台說感言到一半時，突然發生一段溫馨插曲，Lulu拿出手機讓他和媽媽葉璦菱視訊，橋段掀起爭議，卻也不免讓外界好奇葉璦菱身分，發現她早年在樂壇上的地位其實相當高，意外引發熱議。

►【第30屆金曲獎得獎名單】看這裡

▲▼金曲頒獎典禮－【最佳新人獎】ØZI、葉璦菱。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼金曲頒獎典禮－【最佳新人獎】ØZI親吻手機，葉璦菱。（圖／翻攝自Hami Video）

請繼續往下閱讀...

▲ØZI得獎連線葉璦菱。（圖／翻攝自Hami Video）

事實上，葉璦菱出道於1985年，因拍攝咖啡廣告一炮而紅，好歌喉因此獲得青睞，她也是台灣首位舉辦個人演唱會的女歌手，過去共推出過約30張唱片，1991年10月嫁給知名攝影師陳文彬，之後一度前往美國進修，並從2003年起逐漸淡出演藝圈。

►更多【第30屆金曲獎】相關新聞

此外，葉璦菱是女星利菁的表姊，因為歷年來專輯封面常以右臉為主，因此有著「右臉歌后」的封號。如今，她的兒子ØZI從美學成歸國，發行首張專輯就一舉入圍6項大獎，身為母親的她，更是在電視機前激動到落淚。

▲▼《麻辣天后傳》改版記者會-葉璦菱,利菁。（圖／記者黃克翔攝）

▲葉璦菱、利菁。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

然而，雖然葉璦菱透過Lulu手機連線，打斷了正在台上說話的ØZI，甚至還接著幫兒子說完感言，一度引發PTT罵聲，部分網友批評「不能講完再打斷得獎者嗎？」不過，也有粉絲力挺認為並無不妥，加上其實ØZI得獎後，緊接著就需要登台表演，認為Lulu連線葉璦菱的舉動，應是為了給ØZI準備表演的時間。

►►►更多ØZI金曲紅毯帥照請按此

決戰金曲30填字王大挑戰﻿

推薦閱讀

金曲獎／楊淑喻拿客語歌手獎「以為聽錯」：真的驚魂未定！

金曲獎／楊淑喻拿客語歌手獎「以為聽錯」：真的驚魂未定！

金曲獎／ØZI後台2度狂噴水！　感謝父母「讓我去進步」

金曲獎／ØZI後台2度狂噴水！　感謝父母「讓我去進步」

【不斷更新】王若琳奪評審團獎

【不斷更新】王若琳奪評審團獎

金曲獎／鄧紫棋高音飆「10分鐘KTV夯爆組曲」！　鐵肺快嘴Rap秒炸全場

金曲獎／鄧紫棋高音飆「10分鐘KTV夯爆組曲」！　鐵肺快嘴Rap秒炸全場

金曲獎／楊淑喻奪最佳客語歌手！　羅思容《落腳》抱走客語專輯獎

金曲獎／楊淑喻奪最佳客語歌手！　羅思容《落腳》抱走客語專輯獎

金曲獎／ØZI「首登金曲表演」飆招牌歌 《B.O.》　網推爆：台風超穩

金曲獎／ØZI「首登金曲表演」飆招牌歌 《B.O.》　網推爆：台風超穩

金曲獎／網友狂酸紅毯主持　Dennis後台受訪曝心聲

金曲獎／網友狂酸紅毯主持　Dennis後台受訪曝心聲

金曲獎／網友狂酸紅毯主持　Dennis後台受訪曝心聲

金曲獎／網友狂酸紅毯主持　Dennis後台受訪曝心聲

金曲獎／典禮大螢幕跑亂碼？仔細一看⋯竟然是彩蛋

金曲獎／典禮大螢幕跑亂碼？仔細一看⋯竟然是彩蛋

21歲ØZI音樂炸翻！被罵「媽寶星二代」樂觀轉念：隨便你

21歲ØZI音樂炸翻！被罵「媽寶星二代」樂觀轉念：隨便你

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

全美善死前20分鐘打給爸爸⋯　「留下國小兒子」上吊身亡

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金曲獎, 金曲30典禮, 金曲30, 第30屆金曲獎, 2019金曲獎, ØZI, 葉璦菱

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金曲獎／廖士賢得獎high爆！　上台狂喊2聲「啊」：對不起我太激動
  2. 金曲獎／江惠儀拿下台語歌后！　哽咽感謝師父「交大高學歷」超狂背景起底
  3. 金曲獎／大支瘦一圈「神撞臉黃鐙輝」！　網驚認不出
  4. 金曲獎／蔡依林戰袍超深意義！　網翻「15年前紅毯」驚呆　
  5. 【不斷更新】《廖士賢 西部》奪最佳台語專輯獎
  6. 金曲獎／流氓阿德榮登台語歌王！　催淚謝過世媽媽「我知道今天她在」
  7. 台粉排字「永遠在一起」彩演哽咽！　IZ*ONE轉頭驚呼：太美了
  8. 金曲獎／盧廣仲台上CUE「三叔」！　狂勾《花甲》回憶
  9. 防男友被閨蜜歸me「看額頭就知道」　蘿莉塔：小三真的都這款！
  10. 金曲獎／得獎傻眼　王若琳還在後台吃飯：發生什麼事？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366