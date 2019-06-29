金曲獎／ØZI媽葉璦菱致詞超久…網全傻眼！　「出道34年超硬背景起底」

記者劉宜庭／綜合報導

ØZI以個人首張專輯《ØZI：The Album》入圍金曲六項大獎，不過當他奪下「最佳新人獎」，上台說感言到一半時，突然發生一段溫馨插曲，Lulu拿出手機讓他和媽媽葉璦菱視訊，橋段掀起爭議，卻也不免讓外界好奇葉璦菱身分，發現她早年在樂壇上的地位其實相當高，意外引發熱議。

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▲ØZI得獎連線葉璦菱。（圖／翻攝自Hami Video）

事實上，葉璦菱出道於1985年，因拍攝咖啡廣告一炮而紅，好歌喉因此獲得青睞，她也是台灣首位舉辦個人演唱會的女歌手，過去共推出過約30張唱片，1991年10月嫁給知名攝影師陳文彬，之後一度前往美國進修，並從2003年起逐漸淡出演藝圈。

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此外，葉璦菱是女星利菁的表姊，因為歷年來專輯封面常以右臉為主，因此有著「右臉歌后」的封號。如今，她的兒子ØZI從美學成歸國，發行首張專輯就一舉入圍6項大獎，身為母親的她，更是在電視機前激動到落淚。

▲葉璦菱、利菁。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

然而，雖然葉璦菱透過Lulu手機連線，打斷了正在台上說話的ØZI，甚至還接著幫兒子說完感言，一度引發PTT罵聲，部分網友批評「不能講完再打斷得獎者嗎？」不過，也有粉絲力挺認為並無不妥，加上其實ØZI得獎後，緊接著就需要登台表演，認為Lulu連線葉璦菱的舉動，應是為了給ØZI準備表演的時間。

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