21歲ØZI音樂炸翻！被罵「媽寶星二代」樂觀轉念：隨便你

記者盧薇淩／台北報導

饒舌歌手ØZI（本名陳奕凡）推出首張個人專輯《ØZI：The Album》，媽媽葉璦菱17日出席發片記者會，給他最大的支持。會後訪問，是否因「星二代」的光環而感到壓力？ØZI說：「每個人都有提醒我，會被冠上星二代的名，但換角度想我也是星二代才有這身份，爸媽走這行，我才有這麼多的支持可以做音樂。」

▲ØZI發片記者會。（圖／記者黃克翔攝）

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對於媽媽擔心他的音樂「非主流」，ØZI直說：「你不懂啦！」但現在可以理解媽媽的擔心，但相信只要媽媽聽了他的作品就能明白想法。他也說，不擔心被外界貼上「媽寶」標籤，或背著星二代光環，「我要感恩爸媽走這行，我才有這麼大的支持把音樂做到這程度，我覺得很棒，因為我是葉璦菱的兒子，如果純粹要叫我媽寶，那隨便你，我沒辦法停止你要叫我媽寶，但聽到我作品一定不會有這想法。」

▲ØZI不怕被套上「星二代」光環。（圖／記者黃克翔攝）

高中就在美國唸書，16歲開始做電音，音樂深受美國嘻哈天王阿姆影響，提到歌詞裡常有煽情的字句，他笑說不完全是自己的經驗，而是深受美國音樂影響，許多詞是想像而來，就像詞中的黛安娜（Diana）則是電影「神力女超人」的名字，因為喜歡她才融入創作，並非現實生活中真有遇過此人。

▲ØZI今年僅21歲。（圖／記者黃克翔攝）

今年21歲的ØZI目前單身，高中時曾經交過3個女友，甚至有大他5、6歲的「姊姊」，ØZI說媽媽不會干涉他的感情，會讓他自然發展，但目前沒有特別想戀愛，一切順其自然，問起喜歡得類型？他說，喜歡幽默、開朗又外向的異性，因為自己個性比較活潑，希望對象也很大方。

▲▼ØZI發片，葉璦菱站台。（圖／記者黃克翔攝）