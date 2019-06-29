金曲獎／楊淑喻拿客語歌手獎「以為聽錯」：真的驚魂未定！

記者李欣容／台北報導

第30屆金曲獎最佳客語歌手由楊淑喻（吉那罐子）獲得，上台時她幽默說：「我忘了把我的小抄帶上來，今天我妹妹問我要帶幾包面紙才夠，我覺得妳現在可以拆開哭了。」到後台時分享領獎心情，用「驚魂未定」4字形容。

▲楊淑喻（吉那罐子）拿下金曲30最佳客語歌手。（圖／攝影中心攝）

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楊淑喻拿獎後到後台，感動說：「現在心情驚魂未定，那剎那懷疑自己有沒有聽錯，謝謝經紀公司和經紀人，還有團員們，尤其團長罐子，謝謝他在我都不能相信自己的時候相信我。」

▲楊淑喻拿獎興奮不已。（圖／攝影中心攝）

楊淑喻曾說，人有時會因為自己付出很多，但對方卻覺得理所當然，也開始反思自己，是不是有時候，我們也對身邊親友的付出視為理所當然。

吉那和罐子還有其他樂團成員，共同組成「吉那罐子」，演唱曲風多元，從爵士、藍調到搖滾等等，都收錄在去年發行的專輯《理所當然》裡面。

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「吉那罐子樂團」已經出道10年，團員為主唱手吉那（楊淑喻）、鍵盤手罐子、貝斯手盧欣民、吉他手劉旭明、鼓手陳勇成組成，曲風多元，有搖滾、藍調，及爵士，而出道以來他們都以華語歌曲為主，直到2013年才剛始客語歌曲創作。

首張全創作專輯《桐花放客》曾一口氣入圍弟28屆金曲獎「最佳樂團獎」、「年度專輯獎」、「最佳客語專輯獎」，而他們第二張專輯《理所當然》也入圍今年金曲獎「最佳客語專輯獎」。



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