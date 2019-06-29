金曲獎／網友狂酸紅毯主持　Dennis後台受訪曝心聲

記者許逸群／台北報導

第30屆金曲獎今（29日）在台北小巨蛋登場，不料星光大道主持常客Dennis一開始卻表現凸槌，不斷唸錯入圍者蔡書瑀的名字，引起網友一陣討論。他隨後繼續在得獎感言區主持，空檔時接受平面文字記者訪問談稍早前的表現，他表現對入圍者抱歉，也感謝搭檔瑪麗數次的救火，「她超棒的，愛死她了！」

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▲Dennis與瑪麗搭檔主持星光大道。（圖／攝影中心）

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被譽為「人體音樂資料庫」的DJ Dennis，主持星光大道已有超過十年的經驗，體內豐富的音樂庫以及靈機應變的反應，向來主持都讓人相當放心。不過他今在紅毯開場時似乎有些「卡卡」，甚至將入圍「最佳裝幀設計獎」的蔡書瑀名字喊成「蔡瑀書」，起先還沒發現連喊了4次，隨後才趕緊向對方道歉。

▲Dennis與瑪麗默契相當好。（圖／攝影中心）

Dennis受訪時坦言，起先確實因為興奮而有些緊張，只給自己60分的評價，也感謝搭檔瑪麗的救援與協助，兩人隨即也進入最佳狀況。他透露，為了搭檔主持，原本就是好友的兩人碰面討論了5、6次，差點就要被認為在約會了。至於網友的議論？他從來都不看，但也大致能猜到幾分網友的毒舌，只希望能盡力讓大家都滿意。

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Dennis透露，今天星光大道還有遇到一個狀況，就是來賓「走得太快」，他與瑪麗不得已要臨時增添許多訪問，或是放慢訪問速度，所幸兩人默契佳，讓一切相當自然且順利。

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