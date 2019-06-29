金曲獎／楊淑喻奪最佳客語歌手！　羅思容《落腳》抱走客語專輯獎

記者李湘文／綜合報導

第30屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋舉行，曾獲得第27屆最佳客語歌手獎的羅文裕擔任頒獎人，頒發最佳客語歌手、最佳客語專輯獎。最終，最佳客語歌手由「吉那罐子」的楊淑喻獲獎，最佳客語專輯則是羅思容《落腳》。

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▲楊淑喻獲得最佳客語歌手獎。（圖／翻攝自Hami Video）

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楊淑喻在台上難掩激動，致詞時聲音都在顫抖，但仍開玩笑說：「今天早上妹妹問我要帶幾包面紙才夠，我覺得妳現在就可以拆開了。」羅思容則是感性說道：「台灣是一個多元族群共生的島，它的美麗就在於多元和豐富。」感謝大家支持客家文化。

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▲羅思容《落腳》獲得最佳客語專輯。（圖／翻攝自Hami Video）

由已經出道10年的「吉那罐子樂團」演唱，團員為主唱手吉那（楊淑喻）、鍵盤手罐子、貝斯手盧欣民、吉他手劉旭明、鼓手陳勇成組成，「吉那罐子樂團」曲風多元，有搖滾、藍調，及爵士，而出道以來他們都以華語歌曲為主，直到2013年才剛始客語歌曲創作。

首張全創作專輯《桐花放客》曾一口氣入圍弟28屆金曲獎「最佳樂團獎」、「年度專輯獎」、「最佳客語專輯獎」，而他們第二張專輯《理所當然》也入圍今年金曲獎「最佳客語專輯獎」。

