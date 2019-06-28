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韓國師：宋仲基註定結2次婚！　「遇到的老婆都這種」11萬人朝聖卜卦原文

記者張筱涵／綜合報導

南韓談論命理的部落格「生辰八字論理旅行（사주논리여행）」2017年曾替宋仲基、宋慧喬合過八字，當時的結果是2個人都不是彼此走到最後的對象，還精準命中2019年就會離婚，結果這個部落格因此爆紅登上NAVER熱搜。

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▲宋仲基、宋慧喬27日宣布婚姻不到2年告吹。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

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▲宋仲基、宋慧喬27日宣布婚姻不到2年告吹。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

宋仲基和宋慧喬2017年7月5日宣布結婚消息，許多網友向生辰八字論理旅行請求希望能算這對夫妻的八字結果得到驚人結果。生辰八字論理旅行表示宋慧喬的生辰八字如果在2017年結婚應該和八字為辛酉的人結婚，但宋仲基並不是，這樣的組合沒辦法偕老。

▲宋仲基、宋慧喬27日宣布婚姻不到2年告吹。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

▲命理師指出宋慧喬的八字遇上宋仲基沒辦法偕老。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

宋仲基的八字則是註定要結2次婚，受到在乙木酉丑中會局的影響，會遇到水性楊花的女生或是曾有一段「過去」的女生。以結論來說這段婚姻會失敗，以當下的論理看來宋宋將會在2019年離婚：「宋慧喬因為甲已合的關係有離別可能，宋仲基則因為亥丑讓乙木動搖因此有離別可能。」

▲命理師指宋仲基註定會結2次婚。（圖／翻攝自宋仲基官網）

▲命理師指宋仲基註定會結2次婚。（圖／翻攝自宋仲基官網）

生辰八字論理旅行最後也說結婚和離婚都是當事人的選擇，也有過八字上註定離別的夫妻一起克服了苦難走到最後，這段發言當時雖然引起了討論，但對一般大眾來說宋宋夫妻才剛結婚而且還是才子佳人，很難想像他們會離婚。

沒想到宋仲基、宋慧喬27日就對外宣布了離婚調解中的消息，這也讓生辰八字論理旅行部落格爆紅，不到24小時的時間就湧入11萬人前往朝聖，甚至還超越「宋仲基」、「宋慧喬」的關鍵字一舉躍上NAVER熱搜第一名。

▲生辰八字論理旅行2017年替宋宋夫妻對生辰八字。（圖／翻攝自NAVER BLOG／사주논리여행）

▲生辰八字論理旅行2017年替宋宋夫妻對生辰八字。（圖／翻攝自NAVER BLOG／사주논리여행）

▲生辰八字論理旅行登NAVER熱搜。（圖／翻攝自NAVER）

▲生辰八字論理旅行登NAVER熱搜。（圖／翻攝自NAVER）

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