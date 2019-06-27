購物天后斯容腸躁纏身　Sandy貼心送暖「求馬桶代言」

記者許逸群／台北報導

購物天后斯容最近開了新的談話型購物節目《斯容有約》，因為挑戰壓力大而疑似又再度被腸躁症上門，不僅錄影當下肚子容易咕嚕咕嚕叫，經常喊肚子痛、脹氣，吃完東西立刻就腹痛腹瀉，被搭檔夥伴Sandy（吳姍儒）稱為「腸躁一姊」。

▲斯容被Sandy封為「腸躁姊」，兩人樂得大笑。（圖／東森購物）

Sandy從小時候腸胃就不好，常常跑醫院、掛急診，因腸胃蠕動速度過慢，時常造成胃痛，也也對諸多食物過敏，會出現發癢或腹瀉情況。斯容某次提到最近的腹痛狀況嚴重，Sandy也表示能感同身受，於是她立刻送給斯容自己代言的「吳姍儒代言一家人益生菌2.0輕盈特效版」， 發揮暖妹本色。

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▲▼Sandy送了許多親友自己代言的益生菌。（圖／東森購物）

Sandy表示，三餐老是在外解決，很容易蔬果攝取不足，應該要適時補充益生菌，而且應該要找時間多多運動，保持身體健康。雙姝笑著說自從有了「一家人益生菌」，從前是看到馬桶就痛苦，現在則是輕輕鬆鬆、神清氣爽，讓她們都笑稱可以擔任起馬桶代言人了。

▲斯容與Sandy雙姝聯手笑料不斷。（圖／東森購物）

斯容除了大讚Sandy可愛貼心，同時也表示自己自從使用了「吳姍儒代言一家人益生菌2.0輕盈特效版」，加上勤練騎馬運動，現在對自己從頭到腿的身材都非常滿意，特別是騎馬練出的「蜜桃型」翹臀線條，讓她每天出門包包裡都隨身帶著益生菌，形容自己秒被「一家人益生菌」圈粉。

▲Sandy。（圖／東森購物）

現場請到主持圈的大前輩曲艾玲來分享她使用「一家人益生菌」的心得，她表示從前的身材真的是「珠圓玉潤」，自從Sandy推薦後，她1個月瘦了3公斤、2個月瘦了8公斤，現在完全恢復少女時代的體重，而且使用後皮膚變得超好超水嫩。

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