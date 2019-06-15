選手突跳上台「我台風較強」　導師潘瑋柏一句話⋯他秒臉垮

記者許逸群／綜合報導

愛奇藝《中國新說唱2019》14日正式開播，第一期為4組導師製作人各自海選的過程，其中上季冠軍導師之一的潘瑋柏，今年與鄧紫棋成為對手，獨自進行海選考核也更為嚴格。特別的是，一名選手在考核時突然跳上主舞台，熱血地又唱又跳，沒想到自信滿滿的他唱完後，潘瑋柏卻因為距離太遠「一句都沒聽到」。

▲▼海選選手王浩軒在考核時突然跳上舞台開唱。（圖／翻攝愛奇藝）

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海選選手王浩軒一開始就問考核導師潘瑋柏「你準備好了嗎」，隨即轉身跑上舞台就自行開唱，嘹亮的嗓門立刻吸引全場注意，就連在一旁的張震嶽與熱狗都說「後面現在這個很吵」，不得已先暫停選手考核。只見王浩軒一人在舞台上熱血唱跳，演出後跑回潘瑋柏面前還自信地說：「我的台風是屬於那種比較強的，希望製作人能被我的颱風有震撼到的感覺！」

▲舞台另一頭的張震獄與熱狗也受到影響。（圖／翻攝愛奇藝）

「那個，不好意思，我一句都沒聽到，太遠了，你跑太遠了。」潘瑋柏苦笑地說，逗得全場千人大笑，王浩軒表情也瞬間垮掉。潘瑋柏事後表示：「他白跳了，因為太遠了，所以只好把他叫回來再唱一次。」不過最後王浩軒仍沒通過千人海選，潘瑋柏則說：「唱跳在某些場合可能是對的，在某些場合可能不一定對。」

▲▼潘瑋柏「一句都沒聽到」，選手當場愣住。（圖／翻攝愛奇藝）