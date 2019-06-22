專訪／游否希棄4萬月薪　負債40萬創「在不瘋狂」年收5千萬

記者許逸群／台北報導

網紅「在不瘋狂就等死」團長游否希原先在廢水處理廠上班，負責檢驗工廠廢水有無超標，月薪約4萬元，當時的他僅23歲。作為社會新鮮人來說，他的收入不低，不過在因緣際會下，他體內的創作靈魂萌發、迷上拍片，最後因時常向公司請假，遭到處理廠開除。

▲▼「在不瘋狂就等死」團隊在網路聲量相當高。（圖／翻攝臉書、游否希IG）

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「那時候網紅剛崛起，我的影片有爆紅，有點拍到走火入魔、不管未來，還跟朋友借錢來拍。」游否希輕描淡寫地說起這段經歷。其實，他確實在當下就已經打響知名度，但不懂操作，不曉得該如何用這項才藝與名氣來賺錢，專注投入影片製作的情況下，第一年就讓他負債了40萬。

▲游否希在鏡頭前總裝傻賣萌，事實上私下的他較為嚴肅，思緒相當清晰。（圖／翻攝游否希IG）

游否希坦言，當時家人很不解、也不支持，隨後在2014年正式與公司合作創立出「在不瘋狂就等死」這支品牌，加上多年來的素人選角精準到位，無論是成員個人或子團體都闖出名堂，舉凡本燙、婷婷、比熊、巴巴烙、亞亞、貝可儀與古拉等人，不僅個人名氣，其分支頻道也都有一定聲量。

游否希是「在不瘋狂就等死」的創始人，他至今仍參與大量演出，拍攝過程中，大夥幾乎可說是沒有輩份可言，該打、該虧、該逗的時機，沒人會放過，但當導演喊卡後，即便成員們年齡多數相仿，但多數成員都會稱他一聲「否希哥」，並非他耍大牌或賣老，而是他做的事情確實讓成員敬佩。

▲「在不瘋狂就等死」主打團體戰，先以團體出發，隨後各自打散再互相合作。（圖／翻攝臉書）

游否希原是個月領4萬的上班族，他去年已帶領團隊創下5000萬營收。不過，雖然看似鉅額的數字，其實每個月光是幕後員工的基本薪水就高達150萬，更別說每次出班拍攝的成本。事實上，即便收了廠商100萬，但他們拍攝的成本可能就高達80萬，不過也可以配合每個廠商需求，「給3000萬我們就拍電影，給3萬我們就拍路邊攤。」

游否希在鏡頭前看似瘋癲，其實他的思緒相當清晰，私下說話更是正經，團隊的影片企劃幾乎都出自他手。他天生擁有大量的創造力與思路，當一個題材獲得大量回饋後，他不急著高興，而是得開始思考，「在這系列題材死掉前就必須想出新的計畫。」

游否希認為，網紅其實都是互相學習，更有不少題材都來自過去的電視節目，或許有天電視的選秀節目出現在YouTube上都不稀奇。提到自己的目標，他其實最想當導演或製作人，不過他很清楚一件事，「主要是大家覺得我是什麼，不是我想當什麼。」等到被稱呼「導演」或「製作人」時，就代表他的付出被看到了。