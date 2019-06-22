ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／游否希棄4萬月薪　負債40萬創「在不瘋狂」年收5千萬

記者許逸群／台北報導

網紅「在不瘋狂就等死」團長游否希原先在廢水處理廠上班，負責檢驗工廠廢水有無超標，月薪約4萬元，當時的他僅23歲。作為社會新鮮人來說，他的收入不低，不過在因緣際會下，他體內的創作靈魂萌發、迷上拍片，最後因時常向公司請假，遭到處理廠開除。

▲▼「在不瘋狂就等死」游否希。（圖／翻攝游否希IG）

▲▼「在不瘋狂就等死」團隊在網路聲量相當高。（圖／翻攝臉書、游否希IG）

▲▼「在不瘋狂就等死」游否希。（圖／翻攝臉書）

請繼續往下閱讀...

「那時候網紅剛崛起，我的影片有爆紅，有點拍到走火入魔、不管未來，還跟朋友借錢來拍。」游否希輕描淡寫地說起這段經歷。其實，他確實在當下就已經打響知名度，但不懂操作，不曉得該如何用這項才藝與名氣來賺錢，專注投入影片製作的情況下，第一年就讓他負債了40萬。

▲▼「在不瘋狂就等死」游否希。（圖／翻攝臉書）

▲游否希在鏡頭前總裝傻賣萌，事實上私下的他較為嚴肅，思緒相當清晰。（圖／翻攝游否希IG）

游否希坦言，當時家人很不解、也不支持，隨後在2014年正式與公司合作創立出「在不瘋狂就等死」這支品牌，加上多年來的素人選角精準到位，無論是成員個人或子團體都闖出名堂，舉凡本燙、婷婷、比熊、巴巴烙、亞亞、貝可儀與古拉等人，不僅個人名氣，其分支頻道也都有一定聲量。

游否希是「在不瘋狂就等死」的創始人，他至今仍參與大量演出，拍攝過程中，大夥幾乎可說是沒有輩份可言，該打、該虧、該逗的時機，沒人會放過，但當導演喊卡後，即便成員們年齡多數相仿，但多數成員都會稱他一聲「否希哥」，並非他耍大牌或賣老，而是他做的事情確實讓成員敬佩。

▲▼「在不瘋狂就等死」游否希。（圖／翻攝臉書）

▲「在不瘋狂就等死」主打團體戰，先以團體出發，隨後各自打散再互相合作。（圖／翻攝臉書）

游否希原是個月領4萬的上班族，他去年已帶領團隊創下5000萬營收。不過，雖然看似鉅額的數字，其實每個月光是幕後員工的基本薪水就高達150萬，更別說每次出班拍攝的成本。事實上，即便收了廠商100萬，但他們拍攝的成本可能就高達80萬，不過也可以配合每個廠商需求，「給3000萬我們就拍電影，給3萬我們就拍路邊攤。」

游否希在鏡頭前看似瘋癲，其實他的思緒相當清晰，私下說話更是正經，團隊的影片企劃幾乎都出自他手。他天生擁有大量的創造力與思路，當一個題材獲得大量回饋後，他不急著高興，而是得開始思考，「在這系列題材死掉前就必須想出新的計畫。」

游否希認為，網紅其實都是互相學習，更有不少題材都來自過去的電視節目，或許有天電視的選秀節目出現在YouTube上都不稀奇。提到自己的目標，他其實最想當導演或製作人，不過他很清楚一件事，「主要是大家覺得我是什麼，不是我想當什麼。」等到被稱呼「導演」或「製作人」時，就代表他的付出被看到了。

推薦閱讀

獨家／于大夢緊咬羅志祥　「設局偷拍內幕」曝光

獨家／于大夢緊咬羅志祥　「設局偷拍內幕」曝光

直擊／淡水端午大拜拜　《瘋神》男星香蕉沿路「撿垃圾」

直擊／淡水端午大拜拜　《瘋神》男星香蕉沿路「撿垃圾」

選手突跳上台「我台風較強」　導師潘瑋柏一句話⋯他秒臉垮

選手突跳上台「我台風較強」　導師潘瑋柏一句話⋯他秒臉垮

問「《大集合》何時來」苦等2年　103歲嬤終於等到胡瓜

問「《大集合》何時來」苦等2年　103歲嬤終於等到胡瓜

和尚遇到女強人　命理師曝林志玲Akira「前世情」

和尚遇到女強人　命理師曝林志玲Akira「前世情」

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

獨／許效舜撐到錄完「對不起」送急診　瘋神班底淚崩：最累的是他

獨／許效舜撐到錄完「對不起」送急診　瘋神班底淚崩：最累的是他

拐拐露半球吸睛　粉絲搶拍照「撞破頭滿地血」急送醫

拐拐露半球吸睛　粉絲搶拍照「撞破頭滿地血」急送醫

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

還有阿翔2.0未爆彈！　她爆「愛妻男星」偷情被抓姦大哭認錯

還有阿翔2.0未爆彈！　她爆「愛妻男星」偷情被抓姦大哭認錯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

還有阿翔2.0未爆彈！　她爆「愛妻男星」偷情被抓姦大哭認錯

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

暖男形象卻暴打1x歲女友　「每拳都瞄準臉狂揍」還用腳踩…百萬網紅遭逮捕！

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　遭嫌「20年沒進步」揭參賽內幕

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

游否希, 在不瘋狂就等死

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨／打造香奈兒等級重機店　陳為民聯手愛兒砸千萬操刀
  2. 娶走《甄嬛》唐藝昕！　被問婚事…張若昀嗆「你管得著嗎」睡醒秒道歉
  3. 謝佳見裸脫只剩內褲秀6塊肌　貼臉看安俊朋畫面好「基」情！
  4. 球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了
  5. 日本天團柚子來台開唱　「挑戰自彈自唱」9月連寵台粉2天
  6. 朴炯植在軍中「還惦記要幫防彈V圓夢」　暖送超寵應援：泰亨啊我愛你
  7. 攝影師誇完美體態！「零死角女神」羚小鹿寫真10分鐘賣完
  8. 《神隱少女》18年千尋結婚了！　網心碎：新郎不是白龍啊
  9. 吳建豪「大嫂」犯花痴：小時候超迷F4！　為保持氣場「故作淡定」
  10. 超帥！溫昇豪帥氣壓制歹徒英勇救妻　天心默契好加碼親一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366