等了4年！家家「超瘦」宣傳照曝光　同步宣布好消息！

記者關韶文／台北報導

家家暌違4年再戰台北國際會議中心， 這些年她征戰世界大小舞台，各式演出超過千場。 今年初秋家家將推出全新專輯，在此之前，邀請大家來開趴，一起分享「家家酒」後的心聲，對於此次宣佈新的演唱會開始，家家回顧這4年，自認最大的轉變在心態緩和許多。

即使經歷過上千場演出，家家坦言辦自己的演唱會仍相當緊張，「之前雖然辦過一次，但發生很多事情後我又要再一次站在自己的舞台，或許底下再也沒有媽媽來看我了，但總是要找到一個重心，或找到一個真正自己的歸屬或重要的人，很謝謝公司給我這個機會，他們從來沒有逼迫我，大家用一種開心輕鬆的方式來做這件事情。」

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▲家家將舉辦售票演唱會。（圖／相信音樂提供）

全新演唱會主視覺造型更請來金曲御用視覺團隊聯手打造，在國際時尚團隊的巧手下，首度挑戰爆炸捲髮，同時一改過去溫柔形象，這次以鮮豔大膽的暖橘配色，突顯家家的時尚感，呈現內心勇敢、堅強的意象，以及這4年來無懼的豁達。

HOUSE PARTY 「在家裡」演唱會上，有全新家家、還有經典家家，邀請歌迷通通來家裡party，演唱會上不僅有全新歌曲搶先曝光，經典歌曲《填空》、《命運》、《家家酒》等也將完整呈現。9/7演唱會將在台北國際會議中心登場，門票將於7月13 日開賣。