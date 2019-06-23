允浩拍照總是比讚？　藏洋蔥原因「爺爺臨終前手勢」：想讓他看到

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體東方神起成員允浩出道16年，首度推出個人迷你專輯《True Colors》，近日勤上節目宣傳，12日現身實境秀《Relay Camera》，揭開了自己的拍照姿勢比讚的緣由，當年家裡反對他踏入演藝圈，唯有爺爺支持，而爺爺過世前對他比的手勢就是「讚」，背後原因公開令歌迷直呼有洋蔥！

▲▼爺爺當年對允浩比讚就過世了，他想讓對方看到自己的成就，所以拍照時都比著讚。（圖／翻攝自Youtube）



請繼續往下閱讀...

允浩12日現身實境秀《Relay Camera》，幾位藝人談起出道的辛酸史，他也承認自己也有一段血淚史，周遭的人都對他當歌手，他毅然決然地帶了韓幣38萬就到首爾打拼，邊打工邊露宿，從來沒跟父母拿一毛錢，只有爺爺默默支持著他，就在他終於能出道時，卻接到爺爺病危的電話通知，「他臨終前對我豎起大姆指就過世了。」

▲▼允浩拍照總是比讚。（圖／翻攝自Youtube）



正因如此，允浩只要參加重要場合的盛典、演唱會等等，就會豎起大姆指拍照，「我紅的時候，要讓爺爺看到。」家人在他心裡有很重要的份量，過去總是忙於事業的他，近日也放慢腳步，了解到陪爸爸的時間太少，想要多抽出時間陪伴家人。