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美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「美妝女神」Pony長相亮眼，是許多藝人的御用化妝師，時常在Youtube分享化妝技巧，吸引500萬人訂閱。她透過社群網站分享日常，22日忽然在貼出的影片裡承認「20天前動了眼睛手術」，由於過去的眼皮是一單一雙，對於一名美妝Youtuber來說，時常需要錄影、拍臉，眼睛問題也漸漸成為她壓力的來源，成為她想要動手術的原因。

▲▼美妝女神Pony忍了6年：眼皮不一樣！　「20天前動眼睛手術」成果美翻（圖／翻攝自Pony Youtube）

▲▼美妝女神Pony公開自己整形的事實。（圖／翻攝自Pony Youtube）

▲▼美妝女神Pony忍了6年：眼皮不一樣！　「20天前動眼睛手術」成果美翻（圖／翻攝自Pony Youtube）

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Pony坦承6年前就有動手術的念頭，由於她的眼皮一單一雙，單眼皮的那一側到了晚上會越來越下垂，嚴重的話會導致睜不開眼睛，為了解決眼皮問題，她過去都是用雙眼皮膠貼著，但時常要上鏡頭的她，也漸漸感到壓力大。

▲▼美妝女神Pony忍了6年：眼皮不一樣！　「20天前動眼睛手術」成果美翻（圖／翻攝自Pony Youtube）

▲▼Pony很滿意現在的成果。（圖／翻攝自Pony Youtube）

▲▼Pony很滿意現在的成果。（圖／翻攝自Pony Youtube）

終於下定決心動眼睛手術後，Pony才發現原來自己有眼瞼下垂的問題，加上眼睛裡沒有脂肪，於是雙眼皮也要割，但Pony的手術並沒有一次過關，第一次動手術時，她對於雙眼皮的模樣很不滿意，於是6個月後又重新割了一次，經過2次手術才終於成功。透過自己親身經驗，她也告訴大家：「有名的醫院不重要，重要的是院長。」而她動完手術後，眼皮確實變得比較深邃，令不少網友驚艷「很美」。

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