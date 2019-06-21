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趙又廷、高圓圓女兒滿月！　名字曝光「根本公主」

記者傅家妤／綜合報導

趙又廷和高圓圓結婚5年多，5月21日在微博上宣布老婆順利生產，迎來愛女，正式升格當爸媽，如今寶寶滿月，夫妻倆開始發送滿月宴及邀請函及禮盒分享初為人父母的喜悅，也一併曝光了女兒的名字「Rhea」。

▲▼趙又廷、高圓圓女兒滿月。（圖／翻攝自微博、記者傅家妤攝）

▲趙又廷、高圓圓女兒滿月了。（圖／翻攝自微博）

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趙又廷與高圓圓一向注重個人隱私，過去從未曝光過關於女兒的資訊，只有先前趙又廷的父親趙樹海先前在微博上送上祝福時，疑似不小心透露了孫女的小名，當時他分享了一張趙又廷手抱小嬰兒的照片，並在右下角寫著「又廷圓圓滿滿」6個大字，引來不少網友猜測趙又廷和高圓圓的女兒小名可能叫「滿滿」。

▲▼趙又廷、高圓圓女兒滿月。（圖／記者傅家妤攝）

▲趙又廷、高圓圓女兒滿月禮盒。（圖／記者傅家妤攝）

如今小寶寶滿月，趙又廷夫妻倆也開始發送滿月宴邀請函和禮盒分享喜悅，蛋糕以及卡片上都寫著女兒的英文名字「Rhea」，而整個禮盒的設計都以粉紅色為主，上面有一棵用藤蔓及寶寶玩具等組成的愛心樹，而裡面所附贈的卡片寫著：「Rhea滿月啦！想和你一起分享這份喜悅。」

▲趙又廷、高圓圓女兒滿月禮盒內附贈的邀請卡。（圖／記者傅家妤攝）

▲趙又廷、高圓圓女兒滿月禮盒內附贈的邀請卡。（圖／記者傅家妤攝）

無論禮盒設計及英文名字都是滿滿公主風，非常可愛，事實上「Rhea」這個名字在希臘神話中，是12位泰坦巨神之一，是天空之神和大地女神的女兒，在希臘原文中的帶有「細水長流」的意思，意義非凡。

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