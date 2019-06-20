老伯「身邊都蒼蠅」站路邊求助！　阿翰秒上前扶「還幫送他回家」

記者傅家妤／綜合報導

網路紅人阿翰以百變模仿功力受到矚目，他近來在社群網站上透露，在回家半路上被一名阿伯叫停，對方看起來走路非常不穩，無論身體、衛生狀況似乎都不太好，「幾乎講話講不太出來，回話要等很久又小聲，身邊都是蒼蠅。」之後他買了一瓶飲料給對方，在一名路人的幫助下報警順利把該老伯送回家，暖舉曝光後，在網路上掀起不少熱議。

▲阿翰在IG上分享助人經歷。（圖／翻攝自IG／阿翰）

請繼續往下閱讀...

阿翰20日在IG上透露，再回家的路上遇到一名老伯，對方請求他幫忙扶自己到附近的便利商店，但該老伯的狀況似乎不太好，連走路都走不穩，似乎都快倒下去了，後來發現對方只是要去便利商店買飲料，他隨即要老伯在原地等待，就衝進去幫對方買了一大瓶運動飲料。

隨後，老伯稱想要回家，阿翰在一名路人弟弟的幫助下報警，兩人一起陪著該老伯，直到對方安全回家，而該老伯在離去時，還努力地向他的揮手道別。

▲阿翰與一起助人的民眾合照。（圖／翻攝自IG／阿翰）

隨後，阿翰在IG上分享與該位一起助人的弟弟合照：「幸好有好心的這個弟弟，部然不知道要打什麼電話比較合適，很怕扶到一半就倒在路邊了。」他憶起過去在台南，也曾因為臉油進眼，無法騎車停在路邊，也是受到了好心人的幫助，這次將愛心傳遞下去，他也覺得非常開心，「雖然我也不是善心大使，總之可以幫忙到人，真的會覺得自己有愛的光輝。」

不少網友都被阿翰的暖舉打動，紛紛大讚：「我看到哭，你好棒」、「阿翰好有愛心」、「善良的阿翰，路人弟弟也很棒」，意外掀起不少熱議。

▲阿翰發文。（圖／翻攝自IG／阿翰）