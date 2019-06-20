爆為了「玩PS4」拖慢拍攝　《007》導演認「愛打遊戲」揭真相

記者傅家妤／綜合報導

第25部《007》電影從宣布籌拍至今，一直都多災多難，先是導演換人，再到男主角丹尼爾克雷格（Daniel Craig）腳受傷，拍攝進度被迫一延再延，日前又爆出導演凱瑞福永（Cary Joji Fukunaga）因為打遊戲遲到，事後要求全劇組一起加班，但有部分人不同意，再度拖慢了拍攝進度。

▲凱瑞福永（左）被爆出為了玩遊戲而遲到，要劇組一起加班。（圖／達志影像）

根據英國《太陽報》報導，有爆料人士稱日前為了打遊戲，遲到3個小時，因此要求全劇組周末加班，追上落後進度，對此有不少工作人員都非常不滿，大部分人都拒絕在周末加班，也不願意為了工作而放棄父親節，因劇組內部人不滿他的作為，決定跳出向媒體爆料。

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▲凱瑞福永分享前輩的照片澄清。（圖／翻攝自IG／Cary Fukunaga）

對此，凱瑞福永19日隨即在IG上澄清，他曬出一張前輩Mark Tildesley的照片，並稱自己從對方的身上學到了許多，包括如何當一位導演，稱在拍攝過程中，每分每秒都是按照計劃行事，所有都事情都是按照時間表再進行，雖然很辛苦，但他依舊認為這份工作是全世界最好的工作，「我永遠不會不尊重那些辛苦工作的演員及工作人員，我們大家是一體的。」

▲凱瑞福永強調自己並未因玩遊戲耽誤拍攝。（圖／翻攝自IG／Cary Fukunaga）

凱瑞福永承認自己愛打遊戲，但是他目前所玩的《碧血狂殺2》，玩了好幾個月，至今進度仍是63％，強調自己並未因為遊戲而耽誤工作，還笑言：「在我拍攝《Bond 25》結束前，也請大家不要向我爆雷任何關於遊戲的結局，不然我一定會很火大。」幽默回應拖慢拍攝進度一事。

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