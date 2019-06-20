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曾愛上同劇男星當小三…突爆女女戀！　鄧萃雯揭「與她真正關係」

記者傅家妤／綜合報導

香港視后鄧萃雯19歲出道，就憑藉著第一部作品《薛仁貴征東》走紅，2009年更是憑藉著《巾幗梟雄之義海豪情》奪下TVB視后殊榮，多年來鮮少有緋聞傳出的她，近日因與新加坡國寶級歌手陳潔儀一起去旅遊，還拍下多張親密照，被爆出「女女戀」，她20日發文否認此事，強調自己「喜歡men（男人）。」

▲鄧萃雯、陳潔儀。（圖／翻攝自微博／鄧萃雯、陳潔儀）

▲鄧萃雯、陳潔儀一起去旅行被爆出「女女戀」。（圖／翻攝自微博／陳潔儀）

與鄧萃雯傳出緋聞的陳潔儀2018年2月宣布與從事金融業的老公離婚，結束5年婚姻，近來與鄧萃雯一起到蘇格蘭旅行，並在微博上曬出度假美照，並在發文中感性喊話對方，稱自己個性慢熱、不善交際且還有「慈禧太后的氣場」，因此較難交到知心朋友，在這次的旅途中發現與鄧萃雯特別合拍，兩人在一起也變成了小女生，「我好喜歡她，她的不完美也是她最美的地方！不完美讓我們變得獨一無二！」

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▲鄧萃雯、陳潔儀。（圖／翻攝自微博／鄧萃雯、陳潔儀）

▲鄧萃雯、陳潔儀。（圖／翻攝自微博／鄧萃雯、陳潔儀）

▲鄧萃雯、陳潔儀互相發文被指是公開出櫃。（圖／翻攝自微博／鄧萃雯）

隨後鄧萃雯也在底下回應：「喜歡她就恍如一個平時看不見的自己，絕對原創真誠，所以各自都有不完美的美，你們能夠想像這有多幸福嗎？」兩人的文字被解讀為是在互相告白，加上兩人的合照也有許多親密舉動，陳潔儀還大方地摟著鄧萃雯親吻對方的臉頰，互動掀起不少熱議，甚至引來網友推測兩人是公開出櫃。

▲鄧萃雯、陳潔儀。（圖／翻攝自微博／鄧萃雯、陳潔儀）

▲陳潔儀親吻鄧萃雯臉頰。（圖／翻攝自微博／陳潔儀）

對此，鄧萃雯20日凌晨親自發文澄清，解釋兩人只是在分享一拍即合的喜悅，兩人只是閨蜜，「明白優質男友不好找，大家可能是太替我擔心了，其實吃瓜的和關心我的都大可放心，我和Kit（陳潔儀）都有天父的愛，而且活得非常充實，完全不愁寂寞呢，我們的相知相遇實在是錦上添花。」隨後還特別強調自己是喜歡男人的。

▲鄧萃雯、陳潔儀。（圖／翻攝自微博／鄧萃雯、陳潔儀）

▲鄧萃雯、陳潔儀發文。（圖／翻攝自微博／鄧萃雯）

事實上，鄧萃雯在出道早期雖曾傳出不少緋聞，但自從1996年被爆出與同劇男星江華擦出愛火花，介入對方的家庭，事業也因此受到重挫，自此之後她就鮮少有新緋聞傳出，而2000年回歸TVB接演不少知名電視劇，憑藉著精湛演技回到事業巔峰，她2009年受訪時談及該段往事，表示自己最後悔的事情，就是曾介入別人的家庭，間接承認了曾當過江華的小三。

▲鄧萃雯、陳潔儀。（圖／翻攝自微博／鄧萃雯、陳潔儀）

▲鄧萃雯發文澄清。（圖／翻攝自微博／鄧萃雯）

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