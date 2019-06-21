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起底韓庚老婆！　盧靖姍家庭背景超狂「還是安室奈美惠師妹」

記者傅家妤／綜合報導

大陸藝人韓庚21日被爆出與女友盧靖姍在香港登記結婚，讓眾人又驚又喜，兩人交往1年多後，迅速走入婚姻，足見雙方感情之深。盧靖姍是一名中美混血，擁有英國名牌大學倫敦政治經濟學院（LSE）的經濟系學士學位，甚至還曾參演過數部歐美影劇，其中最讓人所熟知的就是美劇《綠箭俠》中「Shado」一角。

▲盧靖姍領到潛水證照。（圖／翻攝自盧靖姍微博、韓庚IG）

▲盧靖姍與韓庚被爆出在香港登記結婚。（圖／翻攝自微博／韓庚）

盧靖姍是一名中美混血兒，在香港出生，爸爸Roy Horan（藝名：路易士）是美國功夫演員，以李小龍遺作《死亡遊戲》之後續《死亡塔（英語：Game of Death II）》而聞名，甚至還與成龍對打過，盧靖姍在耳濡目染之下，也對武術及表演產生濃厚興趣，在爸爸的訓練下，她的身手也非常矯健。

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▲韓庚女友盧靖姍背景非常驚人。（圖／翻攝自盧靖姍IG、《綠箭俠》劇照）

▲盧靖姍的爸爸過去是一名演員。（圖／翻攝自IG／盧靖姍）

隨後，盧靖姍15歲就被小室哲哉看中簽下，成為當時5個被選上的香港人其中之一，成為安室奈美惠的師妹，曾推出過兩張專輯，但因為不想應公司要求放棄學業全力發展，故中途離開，繼續完成學業，最後以一級榮耀取得英國倫敦政經學院（LSE）管理學士學位，精通中文、英文及粵語的她，一畢業就重回香港娛樂圈發展。

▲韓庚女友盧靖姍背景非常驚人。（圖／翻攝自盧靖姍IG、《綠箭俠》劇照）

▲盧靖姍妹妹也在演藝圈種發展。（圖／翻攝自IG／盧靖姍）

此外，盧靖姍也出演過不少港產電影，其中包括《保持愛你》、《家有喜事2009》等，也曾與台灣導演陳敏郎合作，出演電影《你的今天和我的明天》。後來盧靖姍被美國著名經紀公司CAA簽下，進軍好萊塢，出演一系列美劇，其中最為人所熟知的就是《綠箭俠》，她在劇中飾演「Shado」一角，展現好身材與身手，頗受劇迷喜愛，可惜該角色最終被「賜死」。後來她又演出「Shado」的雙胞胎姊妹「Mei」，不過僅僅只是客串性質。

▲韓庚女友盧靖姍背景非常驚人。（圖／翻攝自盧靖姍IG、《綠箭俠》劇照）

▲盧靖姍曾參演《綠箭俠》。（圖／《綠箭俠》劇照）

生活中盧靖姍是個性格開朗積極樂觀的女生，她非常推崇健康的飲食生活方式，自己也是素食主義者，與韓庚一樣非常熱愛戶外運動，兩人經常結伴一起去潛水，玩極限運動等，相同投契，過去韓庚也曾在訪談中透露，喜歡上盧靖姍就是因為她勇於嘗試新事物，與自己的興趣也非常相近，兩人相處非常舒服。

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