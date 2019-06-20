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《哈利波特》片場出事！　男子「為1茶包」用小刀刺入同事頸部

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）數月前剛宣布加盟改編自同名小說電影《The Witches》，這次她將突破過去，一改甜美形象，飾演大反派高階女巫（Grand High Witch），讓粉絲都非常期待，沒想到近日卻傳出，該電影片場發生流血意外，一名工作人員被刺傷頸部送醫。

▲▼《The Witches》安海瑟薇、奧塔薇亞史賓賽。（圖／達志影像／美聯社／翻攝自網路）

▲安海瑟薇參演的電影《The Witches》在拍攝期間，片場發生意外。（圖／達志影像／美聯社／翻攝自網路）

根據英國《每日郵報》報導，《The Witches》位於英國倫敦Hertfordshire的華納片場，在當地時間19日發生傷人事故，有兩名工作人員發生爭執，隨後兩人越吵越兇，其中一名54歲的男子在盛怒之下，用一把多用途小刀刺傷了對方的頸部。

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▲▼《哈利波特》的片場。（圖／達志影像）

▲發生意外的片場，過去也是《哈利波特》系列電影專用的拍攝地。（圖／達志影像）

據現場目擊人士透露，「他們起爭執的源頭是來自於一個茶包，該位傷人者因不滿對方偷了自己一個茶包，最後該爭執升級為傷人事件。」隨後當地警方發言人透露，該名受傷的男子年約40歲，頸部有明顯傷痕，已經被送往醫院治療，而第2名男子也被警方以蓄意傷人罪名當場被逮捕，預計將回被扣留一段時間，直到7月17日才能被保釋外出。

意外發生時，現場預計有100多名工作人員，當時所有的拍攝也立即被喊停，目前仍未知事故發生時，安海瑟薇是否在現場，但值得一提的是，該片場過去也是《哈利波特》系列電影的專用拍攝地。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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安海瑟薇, Anne Hathaway, 哈利波特

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