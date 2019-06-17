女粉一見他…直接飛撲環抱！　炎亞綸秒接住「寵粉影片」曝光

記者傅家妤／綜合報導

藝人炎亞綸為了先前出版的「靈魂冒險王」明星周邊寫真套盒，舉辦巡迴簽售會，15日該活動巡迴到大陸濟南站，當天有大批粉絲前去支持，其中一名女粉絲因見到偶像過於激動，直接向他飛撲並緊緊抱住，而炎亞綸當下也立即接住了對方，非常暖心。

▲炎亞綸接住飛撲粉絲。（圖／翻攝自微博／炎亞綸、《新浪娛樂》）

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近日微博上流傳一段濟南站簽售會的現場片段，只見一名身穿黑衣的女粉絲看到炎亞綸太興奮，整個人飛撲過去，緊緊地摟住他，當下在前台的2名工作人員似乎正準備前去阻止，炎亞綸隨即擺了擺手擋下了，隨後依舊笑容滿面地與該女粉絲合照，而且對對方的要求都有求必應，無論是手挽著手，或是從背後環抱，他都一一配合，非常暖心。

▲炎亞綸與女粉絲合照。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

寵粉一幕也被旁人拍下，並分享到微博上，不少粉絲看了也直呼非常羨慕，也有大批網友狂讚炎亞綸非常暖，「炎亞綸真的超級溫暖」、「炎亞綸人也太好了吧！」但是也有人認為該名女粉絲這麼做，可能會讓雙方都受傷，非常危險，隨後有粉絲在底下幫忙澄清，特別強調當時女粉絲是因為太激動，才會做出飛撲的舉動，但最後也有特別為此向炎亞綸道歉，希望大家未來不要效仿。

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