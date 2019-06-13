影／22歲網紅「娶了好友的媽媽」！　新婚一個月下場GG

記者傅家妤／綜合報導

斯洛伐克出生的22歲網紅David Dobrik在2018年憑藉著一段分手影片爆紅，許多網友都被他與交往2年多的女友Liza Koshy分開依舊互相大讚對方的行徑所感動，當時兩人還被封為是「史上最甜的分手CP」。不過時隔1年，David Dobrik卻突然宣布結婚喜訊，新婚老婆還是他好友的母親，不過這段婚姻僅維持了一個月就以離婚告終。

▲David Dobrik一年前與前女友分手的影片感動了不少人，被大家封為「史上最甜分手CP」。（圖／翻攝自YouTube、IG／David Dobrik）

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David Dobrik在5月無預警在IG上曬出一張結婚照，宣布喜訊，稱自己已經成為了好友的繼父，娶了對方的媽媽 Lorraine Nash，隨後他還對好友Jason喊話：「我會把你當成我自己的小孩，Jason我愛你，所以現在趕快把垃圾拿去丟，它讓把整個客廳都變臭了。」





▲David Dobrik今年5月宣布與好友的媽媽結婚。（圖／翻攝自IG／David Dobrik）

突如其來的結婚喜訊，讓不少網友都很震驚，也有不少人質疑David Dobrik只是在開玩笑，不過隨後他就在YouTube頻道上曬出與Lorraine結婚的全過程，當時他的好友Jason在車上嗆了他「永遠娶不到老婆」，沒想到下秒他就飛到波士頓向對方的母親求婚。最後他與Lorraine真的就在拉斯維加斯舉辦了婚禮，還在神父的見證下交換戒指，完成整個結婚程序，隨後還到夏威夷度蜜月。

▲David Dobrik被好友（上圖左）嗆「永遠結不了婚」，隨後就直接向對方的母親求婚。（圖／翻攝自IG／David Dobrik）

新婚剛過一個月，David Dobrik卻突然在IG上宣布離婚消息，稱希望粉絲可以從自己口中知道這個消息，「我們很努力地嘗試過了，但有時候你的人生對有些人來說就是不夠，不管你為她做了什麼，或是變成怎麼樣的人。 Lorraine, 你一直都是指引我的燈，我的缪斯，我的知心朋友。妳不僅教會我如何愛別人，也教會了我如何愛自己。」他強調雙方會一直維持好友關係，也會一起當小孩的父母，最後也希望大家可以尊重他們的隱私。

▲David Dobrik宣布離婚。（圖／翻攝自IG／David Dobrik）

▼David Dobrik與好友的母親結婚。（影片／取自YouTube／David Dobrik，如遭刪除請見諒。）