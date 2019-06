《復仇者4》鋼鐵人湖邊小屋出租　1晚價格曝光…網驚呆！

記者傅家妤/綜合報導

鋼鐵人在湖邊的小木屋出租!有看過《復仇者聯盟:終局之戰》的影迷,應該都會記得鋼鐵人在薩諾斯彈指後,與妻子「小辣椒」、女兒Morgan所住的湖畔木屋,這房子在片中有著舉足輕重的地位,最後鋼鐵人的喪禮也是在該處舉行,而該棟房子如今被放被放在某租屋平台上出租,一晚的價格美金800元(約台幣2萬5202元)。

▲鋼鐵人在經歷薩諾斯彈指後,與老婆小孩住的小木屋被出租。(圖/《復仇者聯盟:終局之戰》劇照)

該湖畔木屋是位於喬治亞州的Fairburn,距離亞特蘭大機場約20分鐘的車程,而距離市區則是約30分鐘的車程,房子內部有3間房間、3間浴室以及4張床,最多可以容納6個人,該棟房子被放在租屋平台Airbnb上出租,原本的房價是1晚美金335元(約台幣10557元),不過後來電影上映後,消息曝光,全球歌迷瘋狂搶租,如今房價已經漲到台幣25202元。

For $1000 a night, Marvel fans can now stay at Tony Stark's cabin seen on Avengers: End Game and it's located 20 minutes away from Atlanta in Chattahoochee Hills. pic.twitter.com/dylcU13UkH