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《復仇者4》鋼鐵人湖邊小屋出租　1晚價格曝光…網驚呆！

記者傅家妤／綜合報導

鋼鐵人在湖邊的小木屋出租！有看過《復仇者聯盟：終局之戰》的影迷，應該都會記得鋼鐵人在薩諾斯彈指後，與妻子「小辣椒」、女兒Morgan所住的湖畔木屋，這房子在片中有著舉足輕重的地位，最後鋼鐵人的喪禮也是在該處舉行，而該棟房子如今被放被放在某租屋平台上出租，一晚的價格美金800元（約台幣2萬5202元）。

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▲▼鋼鐵人小木屋。（圖／翻攝自推特／Everything Georgia、喬羅素）

▲鋼鐵人在經歷薩諾斯彈指後，與老婆小孩住的小木屋被出租。（圖／《復仇者聯盟：終局之戰》劇照）

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該湖畔木屋是位於喬治亞州的Fairburn，距離亞特蘭大機場約20分鐘的車程，而距離市區則是約30分鐘的車程，房子內部有3間房間、3間浴室以及4張床，最多可以容納6個人，該棟房子被放在租屋平台Airbnb上出租，原本的房價是1晚美金335元（約台幣10557元），不過後來電影上映後，消息曝光，全球歌迷瘋狂搶租，如今房價已經漲到台幣25202元。

▲租屋平台上可找到鋼鐵人在片中所住的小木屋。（圖／取自推特／Everything Georgia）

▲▼鋼鐵人小木屋。（圖／翻攝自官網／Airbnb）

▲該湖畔小屋單晚租金美金800元。（圖／翻攝自官網／Airbnb）

該棟小木屋在《復仇者聯盟：終局之戰》當中出現的時間雖沒有很長，但是這是鋼鐵人與家人過著幸福生活的地方，而蟻人、浩克、美國隊長等人，為了要求他一起創作時空穿梭機，參與拯救世界計劃，他的葬禮也是在該處舉辦，當時所有超級英雄、他身邊親友全都到齊，聚集在該處，足見該房子有多重要，因此不少影迷都搶著去朝聖。

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▲▼鋼鐵人小木屋。（圖／翻攝自推特／Everything Georgia、喬羅素）

▲《復仇者》劇組曾在該小湖邊合照。（圖／翻攝自推特／喬羅素）

▲鋼鐵人與家人在湖畔小屋過著幸福的日子。（圖／翻攝自推特／Avengers）

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