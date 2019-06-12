泰勒絲、凱蒂佩芮大和解！　「一盤餅乾」結束6年恩怨

記者傅家妤／綜合報導

天后泰勒絲（Taylor Swift）與前閨蜜凱蒂佩芮（Katy Perry）撕破臉長達6年的時間，兩人不時隔空互相開砲，不過早在去年5月，凱蒂佩芮先主動示好，寫了一封道歉信給她，雙方關係變得和緩，不過之後就不再有交集，沒想到近日凱蒂佩芮在IG上PO文，正式宣告兩人已經和解「回歸和平」，而泰勒絲也立即以愛心回應，6年恩怨正式畫上句點。

▲凱蒂佩芮、泰勒絲吵了6年，終於和解了。（圖／翻攝自IG／凱蒂佩芮、泰勒絲）

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凱蒂佩芮與泰勒絲2013年因前後與男星約翰梅爾（John Mayer）交往，種下心結，隨後又發生了搶奪巡演舞者事件，雙方的恩怨正式被搬上檯面，兩人頻頻隔空互嗆，爭執越演越烈，直到2018年凱蒂佩芮向對方拋出橄欖枝，寫了一封道歉信給泰勒絲，兩人才終於破冰，開始在社群網站上互動。

▲凱蒂佩芮先前曾寫了一封道歉信給泰勒絲。（圖／翻攝自IG／泰勒絲）

近來，凱蒂佩芮退出新單曲，還把泰勒絲的歌曲加入自己播放列表當中，並在介紹中寫了一段文字，稱過去曾發生的事，未來都變成了自己的故事，而列表中的歌曲也成了她人生中的配樂，「我超愛也欣賞這些歌！」她12日還在IG上曬出一盤餅乾，並在盤子上寫下「最終和解！」還在文內向泰勒絲喊話「我們成為朋友吧！」

▲凱蒂佩芮、泰勒絲用一盤餅乾為6年恩怨畫上句點。（圖／翻攝自IG／凱蒂佩芮）

泰勒絲也隨即在該則發文按讚，並在留言中留下13個愛心符號，兩人恩怨糾纏了6年多，如今正式宣告和解，大家也為她們感到開心不已，甚至還有不少粉絲許願要兩人合作，意外掀起不少熱議。