「叫你爸不要護翔忻」　小禎衰躺槍：我沒興趣…高EQ回應被讚爆！

記者傅家妤／綜合報導

藝人阿翔與謝忻12日被週刊爆出路邊激吻不倫戀後，震驚眾人，事情鬧得沸沸揚揚，網友的痛罵聲浪也越來越大，當時在說明記者會上站在阿翔身邊的胡瓜也遭罵，沒想到如今就連胡瓜的女兒小禎也遭殃，有網友提出要求要她轉告父親胡瓜，不要再維護阿翔與謝忻。

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▲胡瓜陪阿翔一起開記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

阿翔被爆出偷吃謝忻當天中午，在胡瓜的陪同下緊急召開記者會，坦承「滿滿友誼界限沒有拿捏好！」向家人及老婆小孩道歉，當時胡瓜在旁也幫忙緩頰，稱大家在一起工作，彼此就像一家人般，阿翔與謝忻只是沒有拿捏好尺度，希望大家可以給兩人機會。

▲胡瓜替阿翔與謝忻緩頰也遭網友砲轟 。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

沒想到，小禎也因此被拖下水，她13日在臉書上分享一張與乾妹妹的合照，卻引來網友在底下留言，要她轉告父親胡瓜，「不要維護阿祥（翔）、謝欣（忻）不要再找他們錄影。」對此小禎不僅沒有生氣回嗆，而是非常平靜地回應對方：「其實…過好自己的生活才是我人生的目標…其他人的家務事雖然是借鏡…但我沒興趣，也不便批評跟論斷…過於關心別人的生活跟八卦是真的沒意義啊，願你今天有美好的一天。」

▲網友在小禎臉書發文底下留言 。（圖／翻攝自Facebook／小禎、謝忻）

高EQ回應被眾人狂讚，大家也紛紛在底下力挺：「這件事情根本不關小禎的事」、「可以理智一點嗎，對事不對人可以嗎？」意外掀起不少熱議。隨後小禎還在臉書上引用了聖經：「論到人的行為，我藉着你嘴唇的言語自己謹守， 不行強暴人的道路」、「謹守口的，得保生命； 大張嘴的，必致敗亡」、「耶和華啊，求你禁止我的口， 把守我的嘴」，似乎就是在提醒大家要謹言慎行。

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▲小禎回應留言後發文 。（圖／翻攝自Facebook／小禎）