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楊冪、劉愷威合體幫慶生「小糯米哭了」　公公親曝生日趴細節

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星楊冪2018年底宣布與劉愷威離婚後，雙方一人在大陸忙工作，一人暫休在香港陪伴女兒，鮮少聚在一起，日前兩人為女兒「小糯米」的5歲生日，難得合體現身生日趴，而劉愷威的父親劉丹12出席活動被問及此事時，也大方證實楊冪的確特別請假到港陪女兒，而生日趴也讓家長們難得可以相聚，大家都很開心。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪先前被拍到現身機場，被猜測是到香港參加女兒的生日。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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楊冪5月31日就被拍到現身機場，當時有不少網友猜測她是要到香港參加隔天女兒的生日派對，而她的父親楊曉林1日也特別在微博上曝光小糯米生日趴的現場照，並開心寫道：「我美麗的外孫女小糯米永遠是美麗的小公主。」但照片中並未見楊冪身影，但網友猜測她當時是在生日會上，對此楊冪並未出面回應。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪的爸爸曬出生日派對現場照。（圖／翻攝自微博／愛奇藝娛樂）

劉愷威的父親劉丹12日出席活動，接受香港媒體採訪時，證實楊冪及兒子劉愷威當天都特別請了假，趕到香港幫小糯米慶生，「前幾年都是在家裡簡單地與家人一起慶祝，但今年5歲就決定幫她辦個大一些些的派對。」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪、劉愷威特別趕回香港陪女兒慶生。（圖／翻攝自微博／楊冪、劉愷威）

劉丹透露，劉愷威對小糯米的生日派對非常重視，當天早上人還在大陸，就特別以電話遙控生日會現場的布置，訂了數百個氣球，以及因為小糯米是屬馬，所以還特別訂製了超大獨角獸，「孫女看到也很開心，不過她最後離開是因為捨不得那些氣球，一直在哭。」當天生日趴上邀請了許多家長及小孩，劉丹稱家長們難得相聚，都玩得很開心。

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