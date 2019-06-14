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E Cup女星「胸前大開U」走紅毯畫面超兇！　下秒直接摔跪在地

記者傅家妤／綜合報導

從主播投入演藝圈的大陸前主播柳岩，擁有G罩杯豐滿上圍，跨足戲劇、電影、唱片，作品越來越多，但至今仍沒有屬於自己的代表作，她近來出席第25屆上海電視節的開幕典禮，在紅毯上簽名時，一轉身就在眾目睽睽下跪倒在地，嚇壞所有人。

▲▼柳岩。（圖／CFP）

▲柳岩在紅毯上不小心摔倒。（圖／CFP）

柳岩從主播台轉戰影視圈多年，有過不少戲劇作品，近來她也受邀參加第25屆上海電視節開幕典禮，當時她身穿一襲碎花吊帶長裙現身，大方露出E奶事業線，一轉身的後背挖空設計，更是讓粉絲看了鼻血直流，畫面非常養眼。不過在期間卻發生了一個小意外，柳岩在背板簽完名後，疑似不慎踩到裙襬，一轉身就往前撲倒，整個人跪在地上，嚇壞大家。

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▲▼柳岩。（圖／CFP）

▲柳岩在工作人員的攙扶下站起來。（圖／CFP）

據大陸媒體報導，柳岩在摔倒站起後，態度依舊非常淡定，面對記者提問時，不僅沒有面露尷尬神色，還笑言擔心自己被看到腳上的高跟鞋很高，態度非常專業。

▲▼柳岩。（圖／翻攝自微博／柳岩）

▲▼柳岩。（圖／翻攝自微博／柳岩）

▲柳岩盛裝打扮出席上海電視節開幕儀式。（圖／翻攝自微博／柳岩）

事實上，這並非柳岩首次在大型典禮上跌倒，過去她也曾在大陸金鷹獎的頒獎典禮上，在表演到一半時，整個人往後仰，最後為了保持平衡，而摔倒在地，另外一次是2015年她參加某電影的記者會，也是一不小心就跪坐在地。因此有部分網友質疑她這次在電視節開幕典禮上再度摔倒，是為了要博版面、炒作，「好愛摔啊」、「過氣了靠摔跤來博眼球」，不過也有不少人跳出幫她說話：「這麼糗，是誰會想用這個上版面啊」、「摔倒也能酸，真是夠了」，一來一往掀起不少熱議。

▲▼柳岩。（圖／CFP）

▲柳岩過去也曾在電影記者會上摔倒，當時她做出「抱大腿」的姿勢，機智化解尷尬。（圖／CFP）

▲▼柳岩。（圖／翻攝自微博／柳岩）

▲柳岩擁有E罩杯傲人身材。（圖／翻攝自微博／柳岩）

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