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驚奇女士加入漫威宇宙！　史上第一位「穆斯林女英雄」

記者傅家妤／綜合報導

隨著《復仇者聯盟：終局之戰》及《蜘蛛人：離家日》接連上映，漫威宇宙電影終於告別第三階段，邁入第四階段，接下來漫威將走獨立電影為主，近來有消息傳出，漫威有意將「驚奇女士」（Ms.Marvel）納入宇宙電影當中，成為第一位穆斯林女英雄，印裔女星敏迪卡靈（Mindy Kaling）日前證實此事，並透露漫威曾找她商討。

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▲▼驚奇女士。（圖／翻攝自官網／漫威）

▲驚奇女士將會加入漫威宇宙電影。（圖／翻攝自網路）

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近來敏迪卡靈在接受《MTV News》的專訪時透露，與漫威的團隊碰過面，雙方正商討關於「驚奇女士」的計劃，對方對感角色非常感興趣，「我覺得那位與我商量這件事情的漫威代表，對於要處理這個角色感到非常興奮，他們正在思考要怎麼處理這個題材，大概真的會拍，所以我直接告訴他們，無論如何我都願意幫忙，因為我真的很喜歡這個角色。」

▲▼敏迪卡靈。（圖／翻攝自IG、推特／敏迪卡靈）

▲敏迪卡靈證實漫威曾找過她商討。（圖／翻攝自IG／敏迪卡靈）

不過敏迪卡靈隨後卻突然發文說明，並未確認漫威是否會開拍「驚奇女士」的獨立電影或影集，但認為如果該角色真的登上漫威宇宙，一定會大受歡迎。事實上，漫威總裁凱文費奇（Kevin Feige）先前也曾透露，會把在漫畫中與「驚奇隊長」同樣受歡迎的「驚奇女士」放進電影中，如今雖然尚未知道她是否會有獨立作品，但可以確定是，很快這名女英雄就會出現在漫威電影當中。

▲▼敏迪卡靈。（圖／翻攝自IG、推特／敏迪卡靈）

▲敏迪卡靈澄清自己並未確認「驚奇女士」一定會有獨立作品。（圖／翻攝自推特／敏迪卡靈）

在漫畫中「驚奇女士」是一位帶有「異人族」體質，出生於美國紐澤西州、穆斯林移民家庭的少女卡瑪菈（Kamala Khan），她的父母都是巴基斯坦人，在一次同學聚會之後意外通過Terrigen獲得了超能力，隨後被現任的「驚奇隊長」發掘，繼承了對方的「驚奇女士」稱號，而成為了漫威新世代的超級英雄代表人物之一。

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▲▼驚奇女士。（圖／翻攝自官網／漫威）

▲驚奇女士是來自穆斯林移民家庭的少女卡瑪菈。（圖／翻攝自官網／漫威）

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關鍵字

驚奇女士, Ms.Marvel, 漫威, 復仇者聯盟

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