賈靜雯離婚9年…首同框前夫！　梧桐妹畢業「一家三口」合照曝光

記者傅家妤／綜合報導

星二代梧桐妹（Angel）是賈靜雯與前夫孫志浩所生的女兒，是咘咘、Bo妞同母異父的姐姐，近年來她因為求學關係，一直與爸爸住在上海，她12日參加國中畢業典禮，家人也全都到場支持，也因為這場畢業典禮，也難得看到賈靜雯與前夫孫志浩同框，意外掀起不少關注。

▲賈靜雯與修杰楷出席梧桐妹畢業典禮。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）

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賈靜雯12日晚間在IG上曬出大女兒梧桐妹的畢業典禮照，14歲的女兒畢業，也讓她非常感慨，稱因為有了對方自己學會了什麼是「無私的愛」，「一路走來我都用謙卑學習的心態來面對我人生的起伏！也用這樣的態度來教導我的孩子。」

▲賈靜雯曬出參加畢業典禮的畫面。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）

照片中，除了有賈靜雯、修杰楷及梧桐妹的合照外，更讓人意外的是，賈靜雯與前夫孫志浩也特別與女兒拍下了一張「一家三口」的同框照。賈靜雯直言這是給女兒最棒的畢業禮物，「因為無私的愛把我們凝聚起來，很奇妙。謝謝我的過去造就我現在有的知足美好生活。」對於女兒迎來畢業典禮讓全家人聚在一起，賈靜雯也忍不住笑言：「人生，還有什麼不可能呢？」

▲賈靜雯與前夫同框。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）



不少網友看了也為他們一家感到非常開心，紛紛在底下留言送上祝福，「爸媽不計前嫌一起祝福屬於女兒的重要日子真的超棒」、「Angel一定很開心，有你們這些愛她的父母，你們也給了她最棒的示範！」

賈靜雯與孫志浩在2005年結婚，但兩人的婚姻只維持了5年，當時雙方為了女兒一度撕破臉，鬧得非常僵，不過在事隔多年後，兩人已經找到各自的幸福，賈靜雯嫁給了疼愛自己的修杰楷，還添了兩個可愛的女兒，而孫志浩也在2016年與名模林若亞完婚，雙方如今各自安好，這次為了女兒的畢業典禮難得同框，也意外掀起不少熱議。

▲賈靜雯發文。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）