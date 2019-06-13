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男星認「與女粉絲上床」遭轟渣男　神隱6個月後現況曝光！

記者傅家妤／綜合報導

港星黃子恆2018年底先被爆出與大陸女粉絲發生一夜情關係，隨後還被爆出曾向女星約砲，被拒絕後還爆粗口大罵對方，形象受到重挫，導致工作量驟減，消失在螢光幕前，事隔半年多後，他再度復工，被問及過去醜聞時表示，承諾未來會與粉絲保持距離，專心工作。

▲黃子恆。（圖／翻攝自微博、IG／黃子恆）

▲黃子恆先前因為傳出桃色醜聞，形象受到重挫。（圖／翻攝自微博／黃子恆）

黃子恆近來正拍攝新劇《愛美麗狂想曲》，這也是他在被傳出桃色醜聞後，首部復出拍攝並擔綱主要角色的作品，他在劇中飾演「正派商人」，被視為是在為自己「洗白」。他近日出席活動，接受香港媒體《東網on.cc》採訪時，透露自己現在是單身，希望可以把時間精力都投入在工作，及陪伴家人上。

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▲黃子恆。（圖／翻攝自微博、IG／黃子恆）

▲黃子恆近日已經復工，生活也回到常軌。（圖／翻攝自IG／黃子恆）

隨後被問及是否還有與該位發生過一夜情的女粉絲聯絡時，黃子恆稱雙方在事情被爆出後，就已經沒有再聯絡，而先前女方曾表示懷了他的孩子，希望去墮胎，對此黃子恆也強調，對方根本不可能懷上自己的孩子，「所以不可能有這件事（墮胎）發生。」

黃子恆也表示自己未來一定會與粉絲保持距離，「無論什麼原因，我也擔心他們無法接受我這個人，我擔心他們會害怕，所以首先就是要先做好自己，做得好的話，粉絲一定會回來的。」

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