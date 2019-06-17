李易帶兒女現動物園…身旁不是六月！　「短褲正妹」身份曝光

記者劉宜庭、李欣容／台北報導

藝人李易和六月（蔡君茹）結婚8年，育有4歲兒子Star和2歲女兒Shinny，夫妻倆平日除了忙工作，也常透過社群網站曬幸福的家庭日常，吸引不少粉絲關注。近來他帶著一對兒女進行動物園初體驗，沒想到期間陪伴在旁的並非妻子六月，而是本土劇正妹女星王晴，讓一旁的路人不禁露出傻眼表情，意外掀起討論。

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▲李易、六月婚後育有一對兒女Star、Shinny。（圖／翻攝自李易臉書）



李易17日帶著Star、Shinny，一起現身台北動物園初體驗，事後也將影片PO網，畫面中，他帶著孩子們親睹斑馬、長頸鹿等動物，還一起搭乘園遊車，享受歡樂的親子時光。

▲李易17日帶孩子前往台北動物園。（圖／翻攝自李易臉書）

然而，這次陪伴在李易身旁的女子，並非妻子六月，而是女星王晴，過程中甚至還引來不少路人露出疑惑又傻眼的表情。李易則在文中解釋其中原因，「小月今天有工作沒法一起～～特別感謝王晴來幫忙～～。」經過這次出遊經歷，他也忍不住大讚王晴，「娶到她的可以不用擔心褓母費用，太會帶了。」

▲李易感謝王晴來幫忙帶小孩。（圖／翻攝自李易臉書）

對此，六月經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「今天月姐在工作，只好小易哥獨自一打二，真的很多人要應徵當保姆，王晴就因此來幫忙，現在她（六月）應該正忙著帶小孩。」

另外，六月也請經紀人代為澄清，「是我找王晴幫忙的！然後她有擔心一下下，我說今天你就是保母～不要想太多！哈哈。」她表示，王晴私下其實只有跟她聯繫，跟李易反而沒有，笑說：「大家不用這麼緊張啦！這樣閨蜜們好難做人。」