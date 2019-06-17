ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李易帶兒女現動物園…身旁不是六月！　「短褲正妹」身份曝光

記者劉宜庭、李欣容／台北報導

藝人李易和六月（蔡君茹）結婚8年，育有4歲兒子Star和2歲女兒Shinny，夫妻倆平日除了忙工作，也常透過社群網站曬幸福的家庭日常，吸引不少粉絲關注。近來他帶著一對兒女進行動物園初體驗，沒想到期間陪伴在旁的並非妻子六月，而是本土劇正妹女星王晴，讓一旁的路人不禁露出傻眼表情，意外掀起討論。

▲李易帶兒女現動物園…身旁不是六月！　「短褲正妹」身份曝光。（圖／翻攝自李易臉書）

▲李易帶兒女現動物園…身旁不是六月！　「短褲正妹」身份曝光。（圖／翻攝自李易臉書）

請繼續往下閱讀...

▲李易、六月婚後育有一對兒女Star、Shinny。（圖／翻攝自李易臉書）

李易17日帶著Star、Shinny，一起現身台北動物園初體驗，事後也將影片PO網，畫面中，他帶著孩子們親睹斑馬、長頸鹿等動物，還一起搭乘園遊車，享受歡樂的親子時光。

▲李易帶兒女現動物園…身旁不是六月！　「短褲正妹」身份曝光。（圖／翻攝自李易臉書）

▲李易帶兒女現動物園…身旁不是六月！　「短褲正妹」身份曝光。（圖／翻攝自李易臉書）

▲李易17日帶孩子前往台北動物園。（圖／翻攝自李易臉書）

然而，這次陪伴在李易身旁的女子，並非妻子六月，而是女星王晴，過程中甚至還引來不少路人露出疑惑又傻眼的表情。李易則在文中解釋其中原因，「小月今天有工作沒法一起～～特別感謝王晴來幫忙～～。」經過這次出遊經歷，他也忍不住大讚王晴，「娶到她的可以不用擔心褓母費用，太會帶了。」

▲李易帶兒女現動物園…身旁不是六月！　「短褲正妹」身份曝光。（圖／翻攝自李易臉書）

▲李易感謝王晴來幫忙帶小孩。（圖／翻攝自李易臉書）

對此，六月經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「今天月姐在工作，只好小易哥獨自一打二，真的很多人要應徵當保姆，王晴就因此來幫忙，現在她（六月）應該正忙著帶小孩。」

另外，六月也請經紀人代為澄清，「是我找王晴幫忙的！然後她有擔心一下下，我說今天你就是保母～不要想太多！哈哈。」她表示，王晴私下其實只有跟她聯繫，跟李易反而沒有，笑說：「大家不用這麼緊張啦！這樣閨蜜們好難做人。」

 

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

推薦閱讀

《RM》李光洙被問「女友暱稱」！　反應讓成員全暴動了

《RM》李光洙被問「女友暱稱」！　反應讓成員全暴動了

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」

6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」

唐嫣走路一半「遭鳥屎砸中」！　超近畫面笑翻千人

唐嫣走路一半「遭鳥屎砸中」！　超近畫面笑翻千人

辦完兒子後事…又痛失父親！　馬如龍女兒身體出狀況

辦完兒子後事…又痛失父親！　馬如龍女兒身體出狀況

陸第一美胸女星「半球掉出」！　章子怡走紅毯…獵奇蜘蛛網裝成亮點

陸第一美胸女星「半球掉出」！　章子怡走紅毯…獵奇蜘蛛網裝成亮點

小優錄影遭男藝人吃豆腐！　手伸進袖子摸…她裡面「只穿內衣」崩潰

小優錄影遭男藝人吃豆腐！　手伸進袖子摸…她裡面「只穿內衣」崩潰

快訊／《FHM男人幫》宣布停刊！　電子書訂閱全面暫停

快訊／《FHM男人幫》宣布停刊！　電子書訂閱全面暫停

《RM》劉在錫低頭90度鞠躬道歉！　宋智孝：我真的挺難過的

《RM》劉在錫低頭90度鞠躬道歉！　宋智孝：我真的挺難過的

章子怡宣布微博改名！　設立8年「稀土部隊」首揭背後原因

章子怡宣布微博改名！　設立8年「稀土部隊」首揭背後原因

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

《玩很大》集體作弊「紅隊卻放行」！　PTT噓爆：史上最爛遊戲

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李易, 六月, 王晴, 小STAR

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. iM短影「聲林海選最終章」5位進棚正式選手出爐！
  2. 《平論無雙》大咖力挺！平秀琳邀名嘴分析2020大選
  3. 女粉一見他…直接飛撲環抱！　炎亞綸秒接住「寵粉影片」曝光
  4. 李易帶兒女現動物園…身旁不是六月！　「短褲正妹」身份曝光
  5. 清純女團穿爆乳裝「半個胸部掉出來」　韓網罵翻：故意的！
  6. 抵制高價黃牛票免費開唱　Ella感動「一切是如此不容易」　
  7. 當同學報名+1！　祈錦鈅大學照曝光「竟還有這位女星」
  8. 浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家
  9. 交友軟體滑到帥哥「喜歡田馥甄」　Ella大爆氣：封鎖！
  10. 專訪／EPIK HIGH私下火爆吵架摔手機！洩露他最愛妻：看了很擔心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366