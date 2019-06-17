章子怡宣布微博改名！　設立8年「稀土部隊」首揭背後原因

記者劉宜庭／綜合報導

章子怡16日現身上海，出席活動「2019微博電影之夜」，除了談及從影20年以來的感受，她也在台上正式宣布，把微博名稱從原本的「稀土部隊」，改回本名「章子怡」，她也吐露其中原因，「我覺得就是一個新的開始吧。」

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▲章子怡16日出席「2019微博電影之夜」。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）



談到入行以來的心得，章子怡表示，「我今年40歲，從影20年，我覺得一眨眼就到今天了，但是我沒有覺得這是一個終點，對我來說希望它是一個起始，希望可以歸零，然後繼續去創造好的角色。」

當晚，章子怡也宣布，將把微博名稱改回本名，「其實我也有點不捨，但是，各方的原因吧，然後今天就更名為我的名字，章子怡。」她還不忘笑說，「我現在是大V了。」

▲章子怡微博名稱從「稀土部隊」改回本名「章子怡」。（圖／翻攝自微博／章子怡）



談到最初接觸微博，章子怡透露，2010年時，她正在進行《一代宗師》訓練與拍攝，當時某次從廣州飛回北京，恰巧碰到吳京，看見對方拿出手機一直滑，那一刻，她才第一次知道「微博」這個東西，並在之後默默下載、起初悄悄地在上面玩。

章子怡微博從2011年開始註冊，最初取名為「稀土部隊」，被問到其中原因？她表示，「當時是因為我在看電視裡的一個紀錄片，然後第一次聽說『稀土』這樣的一個非常珍貴的一種材料、材質，我當時就想了這麼一個名字，覺得還挺有意思的，就一直這麼延續著、用著。」至於如今為何又改成本名？她則透露，「各方的原因吧，我也在宣傳電影，我覺得就是一個新的開始吧。」