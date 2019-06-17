ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《RM》劉在錫低頭90度鞠躬道歉！　宋智孝：我真的挺難過的

記者劉宜庭／綜合報導

韓綜《Running Man》開播至今已經9年，粉絲把節目當作生活的一部分，成員間感情更是有如家人，不過家人間也會有鬥嘴的時候，近來又因為「咖啡車應援」事件，讓李光洙一連說了多次抱歉，就連劉在錫也90度鞠躬向宋智孝道歉，既尷尬又笑點滿滿的互動，卻也再度逗笑大票觀眾。

►看更多《Running Man》新聞

▲▼李光洙委屈抱怨宋智孝，結果180度翻盤。（圖／翻攝自愛奇藝）

請繼續往下閱讀...

▲李光洙不久前因抱怨沒收過宋智孝咖啡車應援，意外引起戰火。（圖／翻攝自愛奇藝）

不久前，李光洙因抱怨從沒收過宋智孝的「咖啡車應援」，結果經過一番爭論後，被HAHA反問，「光洙啊，不過你送了嗎？」情勢立刻180度大翻盤，當時，識相的他立刻改口：「因為我們是不需要這種東西的關係！」

事隔數周，如今《RM》在16日播出最新一集內容中，李光洙又被發現，把從沒送過宋智孝的咖啡車應援，送給了朴寶英和李施彥（舊譯：李時言），他被發現後，趕緊在被罵之前，就彎腰、揮手示意，連連向宋智孝道歉，「對不起，姐姐，對不起、對不起。」

▲《RM》劉在錫90度鞠躬道歉！　宋智孝嘆：真的挺難過的。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》劉在錫90度鞠躬道歉！　宋智孝嘆：真的挺難過的。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》劉在錫90度鞠躬道歉！　宋智孝嘆：真的挺難過的。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙又被發現送朴寶英、李施彥應援車，趕緊向宋智孝道歉。（圖／翻攝自愛奇藝）

劉在錫接著幫忙分析情況，「退一百步來講，就算智孝能理解這是因為寶英才這樣的，施彥？」這時李光洙解釋，是因為朴寶英和李施彥一起拍攝，才會一起送，但劉在錫仍繼續攻擊，「不是，給施彥送了都不給智孝送，這有點太過分了吧！」

「等一下，在錫哥是不是給敏英送過？」一聽見李光洙反擊，劉在錫雖然解釋，是因為朴敏英給他送了薑茶、棗茶、過冬泡菜等，自己才會回送，但一旁的池錫辰立刻吐槽，「她（宋智孝）不是給你秋刀魚乾了嗎？」眼見情勢不對，劉在錫立刻拉低帽子，低頭並且以接近90度彎腰鞠躬向宋智孝道歉，「智孝啊，真的對不起。」一旁的李光洙則繼續搧風點火，讓宋智孝也忍不住嘆說，「這麼一想，我真的挺難過的。」

▲《RM》劉在錫90度鞠躬道歉！　宋智孝嘆：真的挺難過的。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》劉在錫90度鞠躬道歉！　宋智孝嘆：真的挺難過的。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲劉在錫同樣被抓包相同事件，隨即也鞠躬向宋智孝道歉。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》劉在錫90度鞠躬道歉！　宋智孝嘆：真的挺難過的。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲宋智孝聽完後忍不住嘆「真的挺難過的」。（圖／翻攝自愛奇藝）

接著劉在錫一邊臉紅、面露慌張，一邊繼續辯解，「我在想這些的時候，當時智孝沒有拍電視劇。」立刻被虧「怎麼拿這些當藉口」一群人下秒擠在一塊互相開玩笑，這時金鍾國跳出來幫大家解釋，「關係特別親近的話就不會做這些。」這時劉在錫、李光洙立刻附和表示贊同，李光洙更笑說，「沒錯、沒錯，很害羞，家人之間送這些幹嘛！」咖啡車應援糾紛也因而平安落幕，笑翻大票觀眾。

▲《RM》劉在錫90度鞠躬道歉！　宋智孝嘆：真的挺難過的。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金鍾國抱持不同看法，認為「關係特別親近的話就不會做這些。」（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》劉在錫90度鞠躬道歉！　宋智孝嘆：真的挺難過的。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》劉在錫90度鞠躬道歉！　宋智孝嘆：真的挺難過的。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲劉在錫、李光洙立刻附和，表示贊同金鍾國說法。（圖／翻攝自愛奇藝）

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

推薦閱讀

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

唐嫣走路一半「遭鳥屎砸中」！　超近畫面笑翻千人

唐嫣走路一半「遭鳥屎砸中」！　超近畫面笑翻千人

《RM》李光洙被問「女友暱稱」！　反應讓成員全暴動了

《RM》李光洙被問「女友暱稱」！　反應讓成員全暴動了

章子怡宣布微博改名！　設立8年「稀土部隊」首揭背後原因

章子怡宣布微博改名！　設立8年「稀土部隊」首揭背後原因

陸第一美胸女星「半球掉出」！　章子怡走紅毯…獵奇蜘蛛網裝成亮點

陸第一美胸女星「半球掉出」！　章子怡走紅毯…獵奇蜘蛛網裝成亮點

辦完兒子後事…又痛失父親！　馬如龍女兒身體出狀況

辦完兒子後事…又痛失父親！　馬如龍女兒身體出狀況

小優錄影遭男藝人吃豆腐！　手伸進袖子摸…她裡面「只穿內衣」崩潰

小優錄影遭男藝人吃豆腐！　手伸進袖子摸…她裡面「只穿內衣」崩潰

快訊／《FHM男人幫》宣布停刊！　電子書訂閱全面暫停

快訊／《FHM男人幫》宣布停刊！　電子書訂閱全面暫停

6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」

6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

《玩很大》集體作弊「紅隊卻放行」！　PTT噓爆：史上最爛遊戲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉在錫, Running Man, RM, 李光洙, 宋智孝

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 當同學報名+1！　祈錦玥大學照曝光「竟還有這位女星」
  2. 浩子又料中！阿翔婚變前PO撐傘照　網驚：根本大預言家
  3. 交友軟體滑到帥哥「喜歡田馥甄」　Ella大爆氣：封鎖！
  4. 專訪／EPIK HIGH私下火爆吵架摔手機！洩露他最愛妻：看了很擔心
  5. 秦嵐「片場爆口角」導演揮手走人！　皺眉回嘴全被拍…劇組揭真相
  6. 爆介入布萊德利庫柏感情　女神卡卡「激吻已婚搭檔」畫面瘋傳
  7. 《RM》劉在錫低頭90度鞠躬道歉！　宋智孝：我真的挺難過的
  8. 集結8個民間恐怖傳說！《完全邪惡指南》號稱「鬼故事復仇者聯盟」
  9. 張晉翻滾車廂上演「最高潮動作戲」　心疼：她不把自己當女孩
  10. 演《延禧》前窮剩910元　吳謹言洩心聲：想像秦嵐一樣！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366