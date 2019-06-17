《RM》劉在錫低頭90度鞠躬道歉！　宋智孝：我真的挺難過的

記者劉宜庭／綜合報導

韓綜《Running Man》開播至今已經9年，粉絲把節目當作生活的一部分，成員間感情更是有如家人，不過家人間也會有鬥嘴的時候，近來又因為「咖啡車應援」事件，讓李光洙一連說了多次抱歉，就連劉在錫也90度鞠躬向宋智孝道歉，既尷尬又笑點滿滿的互動，卻也再度逗笑大票觀眾。

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▲李光洙不久前因抱怨沒收過宋智孝咖啡車應援，意外引起戰火。（圖／翻攝自愛奇藝）

不久前，李光洙因抱怨從沒收過宋智孝的「咖啡車應援」，結果經過一番爭論後，被HAHA反問，「光洙啊，不過你送了嗎？」情勢立刻180度大翻盤，當時，識相的他立刻改口：「因為我們是不需要這種東西的關係！」

事隔數周，如今《RM》在16日播出最新一集內容中，李光洙又被發現，把從沒送過宋智孝的咖啡車應援，送給了朴寶英和李施彥（舊譯：李時言），他被發現後，趕緊在被罵之前，就彎腰、揮手示意，連連向宋智孝道歉，「對不起，姐姐，對不起、對不起。」

▲李光洙又被發現送朴寶英、李施彥應援車，趕緊向宋智孝道歉。（圖／翻攝自愛奇藝）

劉在錫接著幫忙分析情況，「退一百步來講，就算智孝能理解這是因為寶英才這樣的，施彥？」這時李光洙解釋，是因為朴寶英和李施彥一起拍攝，才會一起送，但劉在錫仍繼續攻擊，「不是，給施彥送了都不給智孝送，這有點太過分了吧！」

「等一下，在錫哥是不是給敏英送過？」一聽見李光洙反擊，劉在錫雖然解釋，是因為朴敏英給他送了薑茶、棗茶、過冬泡菜等，自己才會回送，但一旁的池錫辰立刻吐槽，「她（宋智孝）不是給你秋刀魚乾了嗎？」眼見情勢不對，劉在錫立刻拉低帽子，低頭並且以接近90度彎腰鞠躬向宋智孝道歉，「智孝啊，真的對不起。」一旁的李光洙則繼續搧風點火，讓宋智孝也忍不住嘆說，「這麼一想，我真的挺難過的。」

▲劉在錫同樣被抓包相同事件，隨即也鞠躬向宋智孝道歉。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲宋智孝聽完後忍不住嘆「真的挺難過的」。（圖／翻攝自愛奇藝）

接著劉在錫一邊臉紅、面露慌張，一邊繼續辯解，「我在想這些的時候，當時智孝沒有拍電視劇。」立刻被虧「怎麼拿這些當藉口」一群人下秒擠在一塊互相開玩笑，這時金鍾國跳出來幫大家解釋，「關係特別親近的話就不會做這些。」這時劉在錫、李光洙立刻附和表示贊同，李光洙更笑說，「沒錯、沒錯，很害羞，家人之間送這些幹嘛！」咖啡車應援糾紛也因而平安落幕，笑翻大票觀眾。

▲金鍾國抱持不同看法，認為「關係特別親近的話就不會做這些。」（圖／翻攝自愛奇藝）

▲劉在錫、李光洙立刻附和，表示贊同金鍾國說法。（圖／翻攝自愛奇藝）