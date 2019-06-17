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阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

娛樂中心／綜合報導

阿翔偷吃風波延續多日，目前還在求妻子Grace原諒，演藝圈好友也紛紛表示不敢相信。他所屬團體「浩角翔起」原訂在18日到嘉義錄《綜藝新時代》，後來臨時通知取消錄影，改為舉行記者會，傳出公司認為阿翔先前的道歉有失莊重、不得體，才會規劃再一次的正式道歉儀式。

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▲阿翔偷吃事件延燒多日。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

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▲阿翔偷吃事件延燒多日。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲阿翔背著老婆Grace偷吃，事件延燒多日。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

事件爆出後，阿翔12日中午先是在師父胡瓜的陪同下，招開記者會對外道歉，當時，他一現身就露出笑容，似乎沒有非常緊張，過程中還不斷跳針重複「滿滿的友誼」，態度引起網友反彈。而他原訂18日將和浩子一起到嘉義錄節目，製作單位也於17日臨時發出通知，因考量氣候不佳取消外景錄影，浩角翔起則將在18日舉行記者會。

▲▼阿翔12點會現身記者會說明不倫戀（圖／記者呂佳賢攝）

▲阿翔12日現身記者會說明不倫戀，道歉態度卻遭網友批評沒誠意。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

為了挽回岌岌可危的婚姻，阿翔近日暫時放下手頭上的工作，多次被拍到和正宮老婆Grace合體外出，夫妻倆除了一同參加女兒畢業典禮，也被目擊一起到迴轉壽司店用餐，但過程中兩人互動冷淡。至於決定開記者會，是否阿翔和老婆已修復關係？經紀人僅表示，「星期二問吧！不再回應了！」。

阿翔先前道歉態度遭到網友砲轟，據《中時》報導，經紀公司對此也認為有失莊重，甚至傳出他並未依照公司給的內容對外發言，為了盡早止血，才會決定18日再度招開記者會滅火。這次他偷吃闖下大禍，公司被爆將依照演藝圈內行規，祭出家規做出重罰，讓旗下的阿翔、謝忻消失一陣子，恐遭到「冷凍」處理。

阿翔偷情後，15年辛苦累積的形象和心血毀於一旦，甚至之後還拖累浩子一起面對，有一個20萬元的活動被廠商取消，廠商更可能提出百萬賠償金，網路上盛傳浩角翔起可能就此拆夥，對此，所屬公司則表示，阿翔與浩子的興趣各不相同，工作組合並沒有問題，未來發展難說。

▲浩角翔起。（圖／翻攝自浩角翔起粉絲團）

▲浩角翔起將於18日招開記者會。（圖／翻攝自浩角翔起粉絲團）

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謝忻阿翔, Grace, 謝忻, 阿翔

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