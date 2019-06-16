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陸第一美胸女星「半球掉出」！　章子怡走紅毯…獵奇蜘蛛網裝成亮點

記者劉宜庭／綜合報導

「2019微博電影之夜」16日在上海舉行，許多重量級大咖都精心打扮，逐一登上紅毯，包括章子怡、舒淇等電影圈女神都親自到場，不少人自帶巨星氣場，也有明星以奇特穿搭吸引目光焦點，現場星光熠熠。

▲章子怡。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

▲章子怡。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

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▲章子怡16日晚間現身2019微博電影之夜。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

當晚，章子怡穿著充滿神秘風格的連身禮服，上半身以膚色透視薄紗為基底，上頭印有黑色不規則圖形，胸前更綁著黑色馬甲線條，被外界形容宛如蜘蛛網一般獵奇，雖然引來部分網友笑虧，「強迫症看到會崩潰」，不過大部分人都給予好評，認為只有女神能夠駕馭這套衣服，大讚超有氣質。

▲舒淇。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

▲舒淇胸前微微透視，小露性感。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

另外，舒淇前一晚才因出席上海國際電影節，遭批評紅毯造型崩壞顯胖，如今她以膚色緊身裙，搭配西裝外套，胸前微微透視，大方展現傲人雙峰，性感卻又不失氣質的打扮，不但大獲好評，也成功雪恥前一天的負評。

擁有「大陸第一美胸」封號的女星徐冬冬，依舊不吝於展現傲人胸圍，當晚穿著一襲全白低胸禮服，掉出渾圓北半球，辣翻全場。此外，以陸綜《創造101》出道的女團「火箭少女101」、周冬雨、桂綸鎂、佟麗婭等人都接連登場，現場星光閃閃，氣氛十分熱鬧。

▲徐冬冬。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

▲「大陸第一美胸」徐冬冬。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

▲火箭少女101站一排登紅毯。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

▲火箭少女101站一排登紅毯。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

▲周冬雨粉色平口洋裝登場。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

▲桂綸鎂。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

▲桂綸鎂黑裙顯氣質。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

▲佟麗婭。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

▲佟麗婭粉色紗裙超甜美。（圖／翻攝自微博／微博電影之夜）

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