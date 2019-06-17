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演《延禧》前窮剩910元　吳謹言洩心聲：想像秦嵐一樣！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星吳謹言因《延禧攻略》、《皓鑭傳》爆紅，不過在《延禧攻略》她一直都是個籍籍無名的小演員，雖然參與過不少影視作品，但一直鮮少有在鏡頭前露面的機會，她近來在受訪時回憶成名前的點滴，透露當時曾一度窮到銀行戶口裡只剩下人民幣200元（約台幣910元）。

▲▼吳謹言。（圖／翻攝自微博／吳謹言、翻攝自騰訊／《女人30+》）

▲吳謹言近來受訪談及過去成名前的點滴。（圖／翻攝自騰訊／《女人30+》）

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吳謹言近來上訪談節目《女人30+》談及近年來的生活，以及心境上的改變，透露過去在接下《延禧攻略》前，有數年生活一直都過得不是很好，當時的她無論春夏秋冬都必須搭乘大眾交通工具，四處奔波拍戲，但因為工作機會不多，她甚至窮到銀行裡只剩下人民幣200元，「現在回憶的話，不輕鬆，不是輕鬆和青春的那個勁兒，因為已經不是享受這種青春的時候了。」

▲▼吳謹言。（圖／翻攝自微博／吳謹言）

▲28歲的吳謹言自認還不夠成熟。（圖／翻攝自微博／吳謹言）

雖然辛苦，當時依舊沒有想過要結婚生子，依賴另一半，希望可以憑藉自己的努力得到想要的一切，如今28歲的吳謹言真的做到了，賺了錢替父母買房子，「一直到兩年前，我覺得自己是成熟了一點點，長大了一點點，我覺得從經濟獨立開始。」

▲▼吳謹言。（圖／翻攝自微博／秦嵐）

▲吳謹言與秦嵐因《延禧》結緣，對方至今仍會不時傳訊關心她。（圖／翻攝自微博／秦嵐）

對於再過不到3年就即將邁入30歲，吳謹言期許自己可以像「皇后」秦嵐一般，不僅可以把自己照顧得很好，也有餘力去關心身邊的人，在能力所及的範圍內幫助其他人，「對於事業和生活都更遊刃有餘一些。」稱非常嚮往可以變成心目中那個成熟女人的樣子，在說這番話時她也忍不住哽咽了。

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吳謹言, 延禧攻略, 秦嵐

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