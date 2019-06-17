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北港最夯美食是哪樣？　林隆璇父子答案「完全一樣！」

▲▼ 林隆璇,林亭翰。（圖／雲林縣政府提供）

▲林隆璇帶兒子林亭翰一同出席記者會。（圖／雲林縣政府提供）

記者關韶文／台北報導

華語樂壇父子檔歌手林隆璇、林亭翰父子出席「北港大復戲院懷舊音樂會」記者會，林隆璇老師特別與兒子林亭翰也為北港鎮創作了一首《北港小鎮》歌曲，並將專屬於北港的這首歌創作手稿贈送給縣長，此為繼羅大佑《鹿港小鎮》，帶動鹿港的觀光記憶，37年後難得之創舉，林隆璇並希望這首歌曲能代代傳唱下去！

以往總是創作情歌的林隆璇這次獲邀為北港小鎮創作推動地方觀光的歌曲，因為本身在音樂創作專業形象讓他獲邀為北港小鎮寫歌，而這也是林隆璇出道30年第一次寫地方性的歌曲，把地方文化、美食寫進歌的他，特別找了跟他在創作上合作無間的兒子林亭翰一起創作及合唱。

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林隆璇開心表示，｢《北港小鎮》是很有歷史及宗教文化氣息濃厚的地方，找亭翰一起寫歌，希望藉由年輕人的口吻及文字，把北港美食、景點透過現在年輕人愛聽的rap，為這個充滿古意的小鎮故事賦予一些新意，並把北港介紹給更多新世代年輕人認識及喜愛！」

▲▼ 林隆璇,林亭翰。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼ 林隆璇、林亭翰一同創作歌曲《北港小鎮》。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼ 林隆璇,林亭翰。（圖／雲林縣政府提供）

第一次嘗試寫地方性歌曲是一大挑戰的林隆璇及林亭翰，父子倆對於北港不約而同地的印象除了北港朝天宮外，竟然都是美食小吃「麵線糊」！也因此兩人特別記憶中最愛的麵線糊寫進歌中，林亭翰還用RAP回憶自己最愛的小吃！林隆璇說：｢在亭翰小時候我曾帶他去北港玩，他對於好吃的麵線糊念念不忘！由於他小時候不太喜歡吃飯，我太太為了亭翰還特別去學做麵線糊，但做出來好像跟北港的還是不太一樣。」

亭翰笑說：｢因為我講台語的口音怪怪的，小時候剛學麵線糊三個字的台語時，爸媽聽不懂我說什麼，跟爸媽一直吵說想吃，過了很久他們才知道我說的台語！」也因為長大至今都還沒有機會再吃到正港的北港麵線糊，今天趁著記者會，雲林縣長特別帶著麵線糊送給林隆璇及林亭翰大快朵頤，讓林亭翰笑說：｢我記得在錄音時，因為太想念這一味，在配唱時一直有吞口水的聲音！」

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