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徐乃麟拿證據哽咽「被人糟蹋」　她「不要演戲」：4477萬元匯他老婆帳戶

記者林彥君／台北報導

徐乃麟今（16日）開完記者會，拿出對話截圖澄清自己沒有假賣屋真詐財及詐賭案，表示：「我很抱歉，真的受到很多委屈，沒把我糟蹋何必這樣。」當事者曹米芳和楊強蓉事後反擊，曹米芳透露，兩年前徐乃麟不起訴，因當初承諾要給蔡志龍和解金350萬元，後來因未履約事件才爆發。

▲▼0522 徐乃麟說明記者會-曹小姐,徐乃麟。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹米芳上次在徐乃麟記者會鬧場，今再次現身說明。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

曹米芳針對徐乃麟指控賣米蘭苑，只收到蔡志龍近200萬元訂金，房子就遭過戶給蔡志龍。對此曹米芳在媒體前落淚，她出示匯款單，強調蔡志龍買房貸款5500萬元，期間有匯款到徐乃麟提供的帳戶，該帳戶就是徐乃麟的老婆的帳戶，總計4477萬元，並非徐乃麟所說僅收到200萬元，並質疑徐乃麟當初並不是真的想要賣屋。

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▲▼ 曹米芳秀出匯款給徐乃麟對話 。（圖／記者林彥君攝）

▲曹米芳秀出匯款給徐乃麟的對話 。（圖／記者林彥君攝）

▲▼徐乃麟記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲徐乃麟再次開記者會。（圖／記者季相儒攝）

楊強蓉日前對周刊指控徐乃麟在豪宅賭博，過程一切知情，楊強蓉在曹米芳控訴後，也出面澄清。楊強蓉表示，之前是透過「兔子」，所以認識董ViVi、陳永清，楊小姐強調因為董子綺（董ViVi）才涉入賭博。

而董ViVi對外自稱是徐乃麟的密友，楊強蓉說：「董ViVi是徐乃麟的密友全世界已講很多年，不是我楊圓圓一個人說，我楊強蓉手指頭沒有去碰過米蘭苑的大門，董子綺沒有在裡頭我不會進去，她跟徐乃麟的關係我相信，她（董ViVi）帶我去看徐乃麟的房子，董ViVi告訴我，她每天早上10點到11點可以和徐乃麟碰面，11點以後老婆要來健身，所以必須要離開，這件事是我第一次和大家說。」

▲▼ 楊強蓉徐乃麟。（圖／記者林彥君攝／記者季相儒攝）

▲楊強蓉在徐乃麟記者會後，也出面說明。（圖／記者林彥君攝／記者季相儒攝）

對於徐乃麟表示，房屋當時是由楊強蓉承租，不過楊強蓉今強調，「我沒有付一毛錢，是董子綺要我用『楊強蓉』的名字幫忙，不要被他（徐乃麟）的老婆誤會，我是被騙，他說我詐3000萬元，導演是徐乃麟，我看不懂。」

楊強蓉憤怒向徐乃麟喊話：「你為什麼要這麼袒護董ViVi？讓董ViVi在外害人，我最後悔的就是你讓我認識董ViVi，讓我家被潑油漆。」楊強蓉又說：「徐乃麟說我跟強尼3000萬元的詐賭金額，從哪裡來？請他不要哭了、演戲。」並表示，正在準備資料，預計在下周開記者會說明。

▲▼曹米芳發聲明。（圖／記者林彥君攝）

▲▼曹米芳發聲明。（圖／記者林彥君攝）

▲▼曹米芳發聲明。（圖／記者林彥君攝）

▲▼徐乃麟記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲徐乃麟二次開記者會。（圖／記者季相儒攝）

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