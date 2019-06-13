獨／賀一航兒曾治豪「揮刀割沙發」：希望我爸是Nobody

記者林彥君／專訪

賀一航本月3日因大腸癌三期病逝，享壽64歲。兒子曾治豪謹記爸爸生前告訴他，「藝人不管遇到什麼情況都要工作。」儘管忙著處理後事，他在爸爸頭七法會隔天就打起精神工作，曾治豪接受《ETtoday星光雲》專訪，侃侃而談自己和爸爸真摯又短暫的父子情。

▲曾治豪接受《ETtoday》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

曾治豪3歲前跟著生母住，因為媽媽晚上要駐唱，無法帶著他，曾家人把他接回同住，家中阿嬤和姑姑最照顧他，賀一航因為工作在外，父子一年僅見一次面，「印象中只有過年除夕爸爸會回家吃團圓飯，有時候爸爸會半夜回來看我，但那時我已經睡著，都是聽阿嬤說才知道。」

他常錯過和爸爸相處的機會，童年對爸爸很陌生，即便有家人疼愛，仍無法阻擋曾治豪對父愛的渴望。曾治豪常常羨慕同學的爸媽出席家長會，他則由姑姑代表，「我知道賀一航是我的爸爸，卻無法體會到爸爸的溫暖，他是怎樣的爸爸？不認識。」

▲曾治豪分享和爸爸私下互動。（圖／記者屠惠剛攝）

「從小爸爸會說我有姑姑、爺爺、奶奶陪伴，但是我會叛逆的認為，我要的就是你這個爸爸的愛，為什麼不給我一點？我希望我的爸媽是Nobody，而不是演藝圈的誰，至少我可以得到那份愛，同學回家，爸媽都會親親孩子，我怎麼沒有？」以至於他行為偏差。

姑姑扛起了管教的責任，只要犯錯就會體罰，曾治豪透露曾經叛逆頂撞姑姑，「妳又不是我的媽媽憑什麼打我。」讓姑姑心中留下很深的傷疤，曾治豪在國中時，為了得到家人關注反應極端，「我到廚房拿菜刀，把家裡的沙發亂割，我要爸爸媽媽在我身邊，不要再說我有很多愛了！希望因此引起注意。」

▲曾治豪從小渴望父愛。（圖／記者屠惠剛攝）

曾治豪透露，「在入行前，爸爸是一個我不太熟悉的人。」曾治豪2009年以《超級星光大道》第6屆出道，在這之前爸爸擔心他吃苦，不希望他踏進演藝圈，當時年輕氣盛，曾治豪堅持做自己，父子關係一度降到冰點，「不鼓勵、不支持、不反對，我爸說我長得不夠帥，也不夠醜，不上不下的，不適合。」

▲賀一航曾反對曾治豪踏進演藝圈。（圖／記者屠惠剛攝）

之後賀一航轉變，開始看他的比賽播出、給他建議，甚至上該節目PK曾治豪，父子還在節目上擁抱，才又熱絡起來，曾治豪出道的這10年也是和爸爸關係最緊密的時期。

對於爸爸病逝，他想到當時85歲的阿嬤在病床前，要賀一航一定要在天上保佑他，當時曾治豪並沒有接受爸爸離世的事實，「一切來得太快，從接到通知，爸爸休克、倒了，進醫院5天，陪他從加護病房到普通病房，本來還要幫爸爸看安寧病房，一切都太快，我完全沒準備好，在我恍惚中，已經送到殯儀館了。」

▲賀一航和曾治豪長相相似。（圖／取自曾治豪粉絲團）

他在賀一航靈堂前和Judy跟著師父助念，才認清事實，「突然眼淚『碰』，我崩潰了，當下看到照片、牌位、靈堂，爸爸真的走了。」現在夜深人靜時，他會上網找以前爸爸歌廳秀的影片追憶，「爸爸過世，我只能用回憶思念，很痛，但我是男孩子，我要更堅強、勇敢。」

如果重來，他說：「我一定要拖爸爸到醫院檢查。」

▲曾治豪在專訪中，談及對爸爸思念。（圖／記者屠惠剛攝）