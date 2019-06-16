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徐乃麟曝「A股東8000萬元」真相　狂嘆氣「對燈發誓」：我該掉眼淚！

記者林彥君／台北報導

徐乃麟日前開記者會，駁斥假買屋真詐財指控，遭曹米芳和蔡志龍鬧場，造成事件焦點遭模糊。徐乃麟今（16日）再開記者會，再次對事件說明，記者會長達1個半小時，徐乃麟多次哽咽，對於近日紛擾2度對媒體鞠躬。徐乃麟強調蔡志龍向周刊爆料他A股東8000萬元並非事實。

▲▼徐乃麟記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲徐乃麟記者會發誓。（圖／記者季相儒攝）

徐乃麟表示，當初因朋友陳永清想向他買房，並以蔡志龍名義買下價值5500萬元房屋，104年4月陳永清匯給徐乃麟近200萬元的訂金後，之後每月房貸9萬元由蔡志龍付，房子過戶給蔡志龍。不過後來因蔡志龍財務有困難，所以在105年4月把房子過回徐乃麟，後續的貸款由徐乃麟支付到106年7月結束，徐乃麟強調：「過程都非常和氣。」

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▲▼徐乃麟記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲徐乃麟開記者會。（圖／記者季相儒攝）

徐乃麟也秀出蔡志龍過去「有財務狀況，欠房屋尾款1000多萬元」等文的手寫書，反駁蔡志龍日前向周刊指控的A股東8000萬元，徐乃麟說解釋，「被指控A股東8000萬元是加重毀謗。」

徐乃麟強調整個買屋和投資過程都由曹米芳主導，當初他為在大陸投資大龍蝦公司，曹在上海體育總局搞不成，所以曹向徐乃麟借4000萬元，經協議後，徐乃麟借出1000萬元給大龍蝦公司。

▲▼徐乃麟記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲徐乃麟開記者會。（圖／記者季相儒攝）

徐乃麟表示：「陳永清傾家蕩產，我當然也會害怕，曹米芳是建設公司老闆，我要她簽本票，以4個月無息貸款借出，曹也簽下本票1000萬元，過了6個月他只給我190多萬人民幣給我，經過匯兌不到950萬元，我也沒有講任何話，我沒有去要匯差。」

曹米芳在徐乃麟上次開記者會時鬧場，對此徐乃麟說房屋問題都是向蔡志龍聯繫，曹米芳表示當時的押金是陳永清向她借的，曹米芳之後向徐乃麟索討近200萬元，讓徐乃麟感到莫名其妙，徐乃麟也強調自己沒有追討損失，不過反被蔡曹指控，徐乃麟哽咽：「我是不是該掉眼淚？」

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