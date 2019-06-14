謝忻「向正宮道歉信」引爆正反筆戰！　網分析：背後另有目的

記者林彥君／台北報導

謝忻和阿翔昨（12日）被爆出在窗邊激吻畫面，震驚演藝圈。阿翔昨在《綜藝大集合》錄影前對外說明，面露微笑被批不誠懇。而謝忻在沉默一天後，今（13日）在社群上發出手寫信，向阿翔的老婆Grace說6次道歉，貼文一出湧入大批留言，有人為謝忻加油，也有些網友不買單，兩方引起論戰，更有人分析背後目的。

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▲阿翔和謝忻爆出偷情。（圖／翻攝自謝忻、阿翔臉書）

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有網友替謝忻打氣：「加油哦，人本來就不完美，那些批評的人，就保證自己沒做錯過事嗎？」、「加油 會雨過天晴的」、「放輕鬆，一堆怪人從頭到尾乾你們屁事，自己管好自己就好了。」

▲阿翔和謝忻1月時否認傳聞。（圖／資料照記者林彥君攝）

有網友心疼Grace和3個小孩，「有誠意就親自當面跟太太道歉，不是隔空寫道歉書，這是要寫給網友看嗎？」、「不是每一句對不起都能換起一句沒關係。一切都太遲了，原諒妳有用嗎？」、「他們都已經3個小朋友了，妳還未婚怎麼這麼傻去介入別人家庭。」、「你真的錯的不應該，但阿翔也要負很大的責任，一個巴掌拍不響，請你們負責任離開演藝圈 別再帶給Grace再次傷害了。」

▲阿翔爆婚外情後開記者會。（圖／ETtoday）

不過也有網友認為有背後原因：「我還是覺得背後另有目的！以你們倆在演藝圈的資歷應該不會那麽傻，大庭廣眾被拍。」、「可能有更深的意義，不過曝光確實也達成了，謝忻的粉絲人數這兩天暴增快一萬。」、「我也覺得超故意，明明大家都盯著他們這麼久了，要幹嘛也是晚上或是開房間，為什麼要挑大白天還是路邊，不是故意給人拍不然是？」



謝忻親筆信全文：

沈澱了一整天。

首先，我要跟阿翔的太太Grace鄭重的道歉，我非常非常地對不起妳，

對於自己的不理智以及衝動，感到萬分羞恥及悔恨。

妳，一定感到非常震驚，無助也痛苦，而這一些都是我在跨越友情線的時候，拋諸在腦後的。

讓友情變了調的我，深感歉意，讓亦師亦友的情感跨越了那條線的我，備感羞愧。

我，真的做了非常可怕的事情——在那個理智遺失的轉瞬間，我萬分後悔地傷害了我工作上最好的夥伴，造成今天這樣的局面，我，要負起非常大的責任。

你們是非常相配的王子和公主，我對不起你也對不起三個小朋友，我沒有資格請求妳的原諒，但是我還是由衷地想再次跟妳說一聲，「對不起」對不起。