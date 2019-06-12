孫生揭「百人斬」實際數字...意外曝「第一次年齡」　吳宗憲嚇傻：好誠實

記者林彥君／台北報導

「反骨男孩」孫生過去因爆出「百人斬」等新聞，引發風波。孫生上中天《小明星大跟班》，大方回應網友提問，被問到「百人斬是不是唬爛的？」孫生趕緊否認，強調：「真的沒有100人，4、50人就停止更新了。」

▲孫生透露第一次的經驗。（圖／翻攝自小明星大跟班）

孫生也分享自己的「第一次」是在高二的暑假，當時在晚自習，他和同學在學校的屋頂發生關係，「學校的屋頂，晚上很浪漫。」回答讓主持人吳宗憲（憲哥）聽了臉上三條線，還不停搔頭，憲哥說：「他真的知無不言，還不錯！」

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▲孫生一向有話直說。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

孫生熱愛表演，他在「反骨男孩」影片中的戲份相當重，被逼問一支業配的價格？孫生險些招架不住，表示酷炫拿到製作費要負責發剪接、攝影和租場地，自己僅拿演員費，「我一支影片才3、4萬元而已。」此話一出，讓現場的人驚呼：「拿好少！」不過憲哥則幫忙化解：「很誠實啊！等於是說酷炫負責財務分配。」

▲吳宗憲聽完回答誇孫生人不錯。（圖／翻攝自小明星大跟班）

不過來賓Paul提到，粉絲團人數可以直接換算業配有多少，若粉絲數破百，業配行情應該有上百萬元。不過孫生近期一支影片只拿2萬8000元演員費，孫生笑說：「我相信他（酷炫）應該沒有A錢。」憲哥秒虧他：「一定有啦！」全場大笑。

▲孫生分享自己的收入。（圖／翻攝自小明星大跟班）

孫生的媽媽目前「出國深造」，孫生在母親節分享收到媽媽從土城看守所寄來的信，讓網友鼻酸。孫生說雖然媽媽很少照顧他，但是他還是會很想媽媽，他也對鏡頭和媽媽說：「媽媽加油，我等妳回來。」正當大家陷入感傷氛圍，孫生不改搞笑本性，笑說媽媽是天才神偷「魯邦三世」。